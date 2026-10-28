Chiefs fichan a Tucker tras su suspensión por acusaciones de acoso sexual

El kicker Justin Tucker fue contratado este miércoles por los Kansas City Chiefs después de cumplir una suspensión de diez partidos en la liga de football americano (NFL) por acusaciones de conducta sexual inapropiada contra numerosas masajistas.

Tucker, de 36 años, estaba apartado de la competición desde enero de 2025, cuando formaba parte de los Baltimore Ravens. Entonces salieron a la luz acusaciones en su contra por parte de 16 masajistas del área de Baltimore (este de Estados Unidos).

Al pateador se le acusó de comportarse de manera inapropiada durante sesiones que habrían tenido lugar entre 2012 y 2016, incluyendo la exposición de sus genitales y también rozar los muslos de algunas de las masajistas con los dedos.

En mayo de 2025 fue despedido por los Ravens, equipo con el que ganó el Super Bowl en 2013 y fue cinco veces elegido para el Juego de las Estrellas (All Pro). Un mes después, la NFL le impuso una suspensión de diez partidos.

Cumplido el castigo, la puerta de regreso a la NFL se la han abierto los Chiefs, la franquicia que lideran Patrick Mahomes y Travis Kelce, esposo de la superestrella del pop Taylor Swift.

Kansas City, que ha tenido un gran inicio de temporada con un registro de 5-1, buscaba en el mercado una alternativa a su pateador titular, Harrison Butker.

"Ha cumplido su suspensión, se ocupó de ese asunto. Pero lo dejaré ahí", dijo Andy Reid, el veterano entrenador de los Chiefs, sobre la contratación de Tucker.

El kicker rechazó inicialmente las acusaciones en su contra calificándolas de "rotundamente falsas". Posteriormente afirmó que nunca había tenido "la intención de faltar al respeto a nadie, traspasar ningún límite ni hacer que nadie se sintiera incómodo".

Tucker es considerado uno de los mejores pateadores de su generación. Entre sus logros figuran un gol de campo de 66 yardas y un porcentaje de conversión del 89,1%.