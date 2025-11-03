Deportes

‘Chema’ Caballero celebra el 3 de noviembre en el Palacio de las Garzas

Redacción Web
03 de noviembre de 2025

El presidente de la República José Raúl Mulino recibió esta mañana, en el Palacio de las Garzas, a José ‘Chema’ Caballero, jugador panameño de los Yankees de Nueva York, de las Grandes Ligas de béisbol, en Estados Unidos.

Chema Caballero, quien asistió a la Presidencia con su esposa, fue uno de los invitados ilustres a los desfiles patrios de este lunes 3 de noviembre, fecha en que se celebra la Separación de Panamá de Colombia de 1903.

En el recibimiento del pelotero, Mulino estuvo acompañado de la primera dama Maricel Cohen de Mulino y varios ministros de Estado.

