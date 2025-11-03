‘Chema’ Caballero celebra el 3 de noviembre en el Palacio de las Garzas

El presidente de la República José Raúl Mulino recibió esta mañana, en el Palacio de las Garzas, a José ‘Chema’ Caballero, jugador panameño de los Yankees de Nueva York, de las Grandes Ligas de béisbol, en Estados Unidos.

Chema Caballero, quien asistió a la Presidencia con su esposa, fue uno de los invitados ilustres a los desfiles patrios de este lunes 3 de noviembre, fecha en que se celebra la Separación de Panamá de Colombia de 1903.

En el recibimiento del pelotero, Mulino estuvo acompañado de la primera dama Maricel Cohen de Mulino y varios ministros de Estado.