Cerúndolo se corona por fin en el Abierto de Buenos Aires

Tras dos derrotas en la final, el argentino Francisco Cerúndolo conquistó por primera vez en su carrera el torneo ATP 250 de Buenos Aires al vencer este domingo al italiano Luciano Darderi por 6-4, 6-2.

A la tercera fue la vencida para el número 19 del mundo, que había caído en la final de 2021 ante su compatriota Diego "El Peque" Schwartzman y el año pasado frente a la promesa brasileña João Fonseca.

A sus 27 años, la mejor raqueta de Sudamérica en el escalafón de la ATP se adjudicó en la arcilla de su ciudad natal el cuarto título de su carrera.

Darderi, que celebró su 24º cumpleaños el sábado, disputaba su quinta final.

Había ganado las cuatro primeras, pero la quinta se le escapó. Pese a la derrota, el italiano será 21º del mundo el lunes en la nueva clasificación ATP, el mejor puesto de su carrera.

El torneo de Buenos Aires abre la temporada sudamericana de canchas lentas de la ATP, cuya segunda y última estación comenzará el lunes en el Rio Open, de categoría 500.

Cerúndolo buscará su primera corona en la Cidade Maravilhosa, que disputa el certamen en simultáneo con su famoso carnaval.