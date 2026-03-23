Cerúndolo pisa los octavos de Miami, que espera por Sinner y Sabalenka

El argentino Francisco Cerúndolo protagonizó este lunes un gran resultado en el Masters 1000 de Miami al vencer al ruso Daniil Medvedev, número 10 mundial y reciente finalista de Indian Wells, en una jornada en la que también jugarán Jannik Sinner y la líder de la WTA, Aryna Sabalenka.

La mejor raqueta de Latinoamérica en el escalafón de la ATP venció en tres sets (6-0, 4-6 y 7-5) y avanzó a la ronda de los 16 mejores en el mismo torneo que lo lanzó a la fama, en 2022, cuando alcanzó las semifinales.

El número 19 del mundo ganó los primeros ocho juegos del partido ante un rival irreconocible, apático y muy alejado del nivel que había mostrado en las últimas semanas.

Con el partido tan bien encaminado, Cerúndolo empezó a fallar más y Medvedev, más parecido a sí mismo, se llevó un segundo set alocado, con tres quiebres para él y dos para el argentino.

"Yo no siento que haya bajado, pero él se puso más duro (...) Es un jugador de mucha jerarquía y me esperaba un poco más lo que pasó en el segundo y el tercero (sets)que en el primero", explicó el argentino.

Un break de entrada para el ex número uno del mundo al inicio del tercer parcial hizo temer lo peor para el bonaerense, pero este le devolvió la rotura en el juego siguiente y aguantó hasta obtener un quiebre decisivo en el último juego del partido, tras una doble falta del ruso.

En octavos, Cerúndolo afrontará al francés Ugo Humbert, vencedor este lunes del kazajo Aleksandr Shevchenko por 6-4 y 7-6 (7/2).

La jornada tendrá otro plato fuerte por la noche. El italiano Jannik Sinner jugará contra el francés Corentin Moutet, un día después de la eliminación temprana de su mayor rival, el número uno mundial, el español Carlos Alcaraz.

Sinner, que sigue al murciano en el ranking ATP, busca lograr el llamado "Sunshine Double", el doblete de victorias en Indian Wells y Miami, así como recortar puntos a Alcaraz en la carrera hacia el liderazgo en el ranking.

La jornada vio también otra sorpresa rumbo a los octavos: la caída de la cabeza de serie número siete, el canadiense Félix Auger-Aliassime, derrotado por el francés Terence Atmane por 6-3, 1-6 y 6-3.

- La reina Sabalenka apunta a los cuartos -

En el torneo femenino, Sabalenka, ganadora de la edición del año pasado, se enfrentará a la china Qinwen Zheng por un boleto a cuartos de final. La estrella bielorrusa solo perdió una de ocho confrontaciones contra su rival del día, número 26 del mundo.

Por la tarde, la tenista local Coco Gauff se clasificó para la fase de las ocho mejores al imponerse a la rumana Sorana Cirstea en tres sets (6-4, 3-6 y 6-2).

Tras esta victoria, la número cuatro del ranking alcanzó esa ronda en todos los torneos de la categoría WTA 1000, según Tennis Channel.

Poco antes, la joya canadiense Victoria Mboko venció a la rusa Mirra Andreeva por 7-6 (7/4), 4-6 y 6-0 en un duelo de estrellas emergentes.

Mboko, de 19 años, arrolló a su rival de 18, y compañera de dobles en Miami, en un tercer set donde la rusa sintió molestias en la cadera.

Otra de las favoritas, la kazaja Elena Rybakina cerrará la jornada en la sesión nocturna frente a la sorprendente Talia Gibson.

Esta australiana, cuartofinalista en Indian Wells, ya le ha ganado a cinco jugadoras del top 20 entre el torneo californiano y Miami.