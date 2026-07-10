Cerrada competencia se presagia en el Clásico José A. Remón Cantera (Gr.3)

Un total de siete hembras nacionales, de reconocidas campañas en la pista del Hipódromo Presidente Remón, serán las protagonistas principales de la versión 57 del tradicional Clásico José A. Remón Cantera.

La carrera, catalogada como la de mayor relevancia de la velada de este domingo, es reservada para todo yegua nacional de tres y más años de edad, sobre tendido de mil 800 metros y bolsa en disputa de 23 mil 600 dólares para distribuir entre las ocupantes de las cinco primeras casillas.

La esperada competencia, que presagia una cerrada pugna de salida a meta por la victoria, se celebrará en la sexta carrera, pactada para abrir las portezuelas del arrancador automático a las 5:05 p. m.

‘Jaque Doble’, ‘Cariátide’, y ‘Wonder Lady’, principales protagonistas

Dentro de las seis nativas que verán acción despuntan la Triple Coronada ‘Jaque Doble’, que busca revalidar su triunfo del año pasado y que vuelve a comprometerla el alto peso a cargar, ‘Cariátide’, una eximia fondista y Wonder Lady’, que atraviesa por sus mejores condiciones físicas.

En la carrera, que dicha terna promete un desenlace emocionante en los últimos metros, la Triple Coronada será montada por su jinete habitual Luis E. Arango, en tanto que Wonder Lady, tercera en la pasada edición, por Omar Hernández y Cariátide, Yonis Lasso.

Del resto, My Sharona (Joshua Reyes) y Dejanira (Nelsón A. Pitti) vuelven esta vez a la prueba clásica como las incógnitas, mientras que Aryna (Obeth Benitez) y Romelier (Lorenzo Lezcano) se presentan con opciones remotas a la victoria.

Cartilla hípica dominical

La jornada de este domingo presenta un total de siete balanceados cotejos, dando inicio a las 3:00p.m., tanda donde se esperan cerrados duelos de recta final en la mayoría de las pruebas.