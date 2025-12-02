Celtics saborean un triunfo ante Knicks y Toronto ingresa en el Club de los 15

Con 42 puntos de Jaylen Brown, los Boston Celtics tumbaron este martes a sus viejos rivales New York Knicks por 123-117 y siguen ilusionándose en una temporada de la NBA que arrancaron con escasas aspiraciones.

Estas son las principales escenas de una jornada de seis partidos que se cerraba con la visita de los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones, a los Golden State Warriors.

- "No nos descarten" -

Tras vencer el domingo a los Cavaliers, los Celtics derribaron este martes a otro de los grandes candidatos en la Conferencia Este, los Knicks.

Los 20.000 aficionados del TD Garden vibraron de orgullo verde en una noche que no tuvo un inicio prometedor.

Los visitantes parecían asfaltar su quinta victoria seguida cuando dominaban por un cómodo 37-23 al arranque del segundo cuarto.

El alero Mikal Bridges estaba inspirado como nunca este año, con 35 puntos, pero el mariscal neoyorquino, Jalen Brunson, sufría ante el férreo marcaje hasta quedarse en 15 puntos, con una serie de 6-21 en tiros de campo.

En ataque, los Celtics se encomendaron como casi siempre a Jaylen Brown, referente absoluto ante la baja de larga duración de Jayson Tatum.

El alero se encargó de poner por delante a los locales, que contuvieron un último arreón de los Knicks a base de triples de Mikal Bridges, que terminó con ocho convertidos.

"Una gran victoria de equipo en general", declaró Brown a la televisora NBC. "Comenzamos lentos, pero por eso hay cuatro cuartos".

"Estamos mejorando cada día. No nos descarten. Estamos aprendiendo y creciendo. Tenemos un grupo nuevo y un montón de chicos jóvenes que están jugando por primera vez", pidió el Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales de 2024.

A la espera de confirmarse un eventual regreso de Tatum, todavía lejano, los Celtics han ganado siete de sus últimos nueve partidos y se sitúan en el octavo lugar del Este.

- Portland a la baja -

También en el Este, un sector más abierto que nunca, los Toronto Raptors les arrebataron el segundo lugar a los Knicks y siguen en ruta firme hacia sus primeros playoffs desde 2022.

La franquicia canadiense llegó a las 15 victorias, con siete derrotas, al vencer 121-118 a los Portland Trail Blazers.

Únicamente tres equipos más han llegado a 15 triunfos: los Detroit Pistons (17-4) en el Este y los intratables Thunder (20-1) y Los Angeles Lakers (15-5) en el Oeste.

Con 28 puntos, Scottie Barnes fue el principal verdugo de los Trail Blazers que dirige el brasileño Tiago Splitter.

Jerami Grant, autor de 19 tantos para Portland, clavó un triple que acercaba a los visitantes a sólo dos puntos (120-118) con sólo 2,4 segundos en el reloj.

Los Blazers cometieron falta sobre Brandon Ingram, que falló su segundo tiro libre dejando al israelí Deni Avdija, figura de Portland con 25 puntos y 14 asistencias, con la única opción de lanzar a la desesperada desde su campo.

Los Blazers acumularon así su tercera derrota seguida, y octava en los diez últimos partidos, permaneciendo en el décimo lugar del Oeste.

- Edwards sigue "en fuego" -

Los Minnesota Timberwolves rescataron un triunfo 149-142 ante los New Orleans Pelicans, el peor equipo del Oeste, de la mano de un providencial Anthony Edwards.

Con los Wolves al borde de una deshonrosa derrota, el escolta convirtió la canasta que envió el juego a la prórroga y engordó su cuenta hasta los 44 puntos.

Edwards no ha bajado de los 30 tantos en los últimos seis partidos y en tres de ellos superó los 40.