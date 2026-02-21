Carlos Alcaraz conquista a lo grande el ATP de Doha tras aplastar a Fils

El número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, cumplió los pronósticos y derrotó con una aplastante superioridad al francés Arthur Fils este sábado en la final del ATP 500 de Doha (6-2, 6-1) en 50 minutos.

El murciano de 22 años añade este título en Catar al Abierto de Australia conquistado en Melbourne hace unas semanas.

Alcaraz, que sólo ha cedido un set en sus cinco partidos en Doha, suma 12 victorias en otros tantos partidos esta temporada.

Para el siete veces campeón de Grand Slam fue el 26º título de su carrera.

Para Fils, número 40 del ranking, que disputaba su tercer torneo después de una larga ausencia por lesión, el número uno del mundo español supuso un obstáculo insalvable al final de una gran semana en la que logró triunfos sobre los cabezas de serie como Jakub Mensik y Jiri Lehecka.