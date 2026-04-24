Carlos Alcaraz anuncia su baja por lesión para Roland Garros

El número dos del mundo, Carlos Alcaraz, anunció este viernes su baja por su lesión en la muñeca para el próximo torneo de Roland Garros (24 de mayo-7 de junio), donde debía defender el título.

"Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros", afirmó el dos veces campeón en París para aludir a los dos grandes torneos finales de la temporada sobre tierra batida, en un comunicado en sus redes sociales.

El tenista español se retiró la semana pasada del torneo de Barcelona, tras sufrir unos problemas en la muñeca derecha durante su victoria sobre el finlandés Otto Virtanen, en primera ronda.

El viernes pasado, anunció que no participaría en el Masters 1000 de Madrid que comenzó el miércoles, porque su lesión era "un poquito más seria de lo que de lo que todos nos esperábamos".

El tenista español, campeón de Roland Garros en 2024 y 2025, estuvo presente en los premios Laureus del deporte en Madrid, donde ya adelantó que no forzaría para intentar llegar a la cita parisina.

"Si Dios quiere, tenemos una carrera muy larga, muchos años por delante y que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros", explicó Alcaraz, tras recibir el premio Laureus al mejor deportista del año el lunes.

El tenista español se remitió entonces a una prueba médica que tenía prevista para seguir viendo la evolución de su lesión, tras la que ha decidido cuidarse.

"Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aqui", aseguró este viernes Alcaraz, reciente finalista del torneo de Montecarlo, donde cayó ante el número uno, Jannik Sinner.

Alcaraz no adelanta ninguna fecha para su vuelta a las pistas, "a la espera de valorar la evolución" de la lesión.