Cancelan el Gran Premio de Australia de MotoGP por mal clima

Al español Marc Márquez se le negó el domingo la oportunidad de ampliar su ventaja en el Campeonato Mundial de MotoGP sobre un lesionado Jorge Martín, pues el Gran Premio de Australia se canceló por malas condiciones climáticas en Phillip Island.

Los organizadores dieron marcha atrás pese al lleno total en el circuito costero, con lluvia persistente y escasa visibilidad que hicieron que correr no fuera seguro.

Las carreras de Moto3 y Moto2 también habían sido canceladas más temprano.

"La visibilidad limitada ha provocado la cancelación del MotoGP de Australia", dijeron los organizadores.

Fue un final poco glorioso para casi tres décadas de competiciones en este circuito costero, a unas dos horas de Melbourne, con el Gran Premio trasladándose el año que viene a un circuito urbano en el centro de Adelaide.

Si bien fue un golpe para Marc Márquez, de Ducati, supuso un alivio para Martín, de Aprilia, que había sido descartado para la prueba por una fractura en el antebrazo sufrida al caer durante la carrera esprint el sábado, ganada por el primero.

Martín corría el riesgo de quedar aún más rezagado respecto del siete veces campeón del mundo Marc Márquez, con solo cuatro pruebas por disputar esta temporada, empezando la próxima semana en Malasia.

En cambio, Martín se marchará de Australia a solo 10 puntos de distancia del líder del Mundial de 2026.

Marco Bezzecchi, de Aprilia, es tercero en la clasificación, 50 puntos por detrás de Marc Márquez.

Todavía está por verse si Martín podrá correr en Sepang, Malasia.

Su equipo dijo en un comunicado que la fractura no era tan grave como se pensó inicialmente y que no necesitaría regresar a España para operarse.

"La única lesión confirmada es una fractura no desplazada del radio distal", señaló Aprilia, lo que significa que el hueso se mantiene alineado. "En consecuencia, el piloto no regresará a España y se someterá al tratamiento necesario en los próximos días".

El pintoresco y a menudo ventoso circuito de Phillip Island ha sido un fijo en el calendario desde 1997. Pero su contrato vence este año.

La promotora MotoGP Sports Entertainment quería ampliar su atractivo y trasladarlo al Albert Park de Melbourne, que alberga el Gran Premio de Fórmula 1 de Australia.

El gobierno del estado de Victoria insistió en que debía permanecer en Phillip Island.

Con las negociaciones rotas, Australia Meridional intervino y aseguró la carrera durante seis años a partir de 2027 en Adelaide, el primer MotoGP que se disputará en un emplazamiento en pleno centro de una ciudad.