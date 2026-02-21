Canadá logra su cuarto oro olímpico en curling masculino

Canadá, que durante el torneo fue acusado de hacer trampas, derrotó a Gran Bretaña por 9-6 en una tensa final para ganar este sábado el oro olímpico del curling masculino por cuarta vez en su historia.

Los canadienses no ganaban este oro desde que superaron, precisamente a Gran Bretaña, en la final de la edición de Sochi 2014. Antes lo habían conseguido en Turín 2006 y en Vancouver 2010.

Los británicos se quedaron con la medalla de plata por tercera vez en los cuatro últimos Juegos Olímpicos.

Gran Bretaña tendrá que seguir esperando para ganar un título olímpico que no consigue desde la primera edición de los Juegos de Invierno, Chamonix 1924.

El curling estuvo ausente del programa olímpico durante 74 años.

Canadá fue noticia durante este torneo por un enfrentamiento verbal entre el sueco Oskar Eriksson y el canadiense Marc Kennedy, en un deporte poco acostumbrado a las polémicas y que se rige por un código de honor que permite el autoarbitraje por parte de los jugadores, sin un juez externo.

Eriksson acusó a Kennedy de haber empujado con el dedo la piedra, algo no permitido, y el norteamericano reaccionó muy airadamente: "¡Que te jodan!".

El viernes había tenido lugar el partido por el bronce, que fue para Suiza, superando 9-1 a Noruega.

Los helvéticos suman así un cuarto bronce olímpico en su historia.