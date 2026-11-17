Canadá goleó 4-1 este lunes a Guatemala en Toronto y se clasificó por tercera vez para el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, que se jugará en marzo de 2027 en Los Ángeles.

Los goles para el equipo canadiense fueron obra de Jonathan David (39', de penal), Tani Oluwaseyi (45+1' y 62') y Tajon Buchanan (53') en el duelo disputado en el estadio BMO Field. Para Guatemala descontó Oscar Santis a los 34 minutos.

"Todos confiábamos plenamente en que íbamos a salir, ganar el partido y hacerlo de la manera en que lo hicimos", declaró Oluwaseyi al final del encuentro.

El equipo norteamericano ganó la llave con un marcador global de 7-3 y avanzó al Final Four de este torneo regional, del que fue subcampeón en 2023.

El entrendador de Guatemala, el mexicano Luis Fernando Tena, reconoció la superioridad de Canada: "Nos superó en todo, fue muy superior y el marcador así lo refleja. Tenemos que mejorar en todo".

El Final Four se disputará en el SoFi Stadium de Inglewood, Los Ángeles, del 25 al 28 de marzo.

Además, Canadá logró la clasificación para la Copa Oro 2027 de la Concacaf.

El equipo norteamericano apretó desde los primeros minutos e inclinó el juego a su favor, orillando a la selección guatemalteca a apostarle al contragolpe o un error de la defensa local.

La primera jugada de peligro llegó al minuto 27 tras un disparo de media distancia del canadiense Liam Millar que el portero chapín, Kenderson Navarro, desvió al tiro de esquina con una mano.

Cuando Canadá era superior, la visita aprovechó una descolgada y marcó la apertura al 34' por medio del delantero Santis.

La alegría duró poco para los centroamericanos, pues el árbitro mexicano César Ramos marcó un penal a los 39 minutos a favor de Canadá que capitalizó el atacante David, derribado cuando se encaminaba a rematar en el área guatemalteca.

- Sin técnico y su estelar -

Oluwaseyi puso el 2-1 para el local antes del descanso y el tercer gol canadiense llegó en la segunda mitad por medio de Buchanan (53').

En una jugada en la que los chapines reclamaban una mano previa, Canadá cerró el marcador por medio de Oluwaseyi y despertó el "¡Olé!" desde las gradas.

Canadá no contó este lunes con su director técnico, Jesse Marsch, expulsado en el partido de ida el viernes en Ciudad de Guatemala donde el elenco norteamericano ganó 3-2.

Tampoco pudo alinear a su estrella, Alphonso Davies, del gigante alemán Bayern Munich, que salió lesionado a los cinco minutos de iniciado el cotejo de ida.

El volante guatemalteco José Rosales reconoció la superioridad del rival. "No queda más que felicitarlos. Canadá es un gran equipo, nos ahogó, no nos permitió salir", declaró.

La escuadra canadiense se unió en el Final Four a Panamá, que el domingo se convirtió en el primer clasificado tras dejar por el camino a Curazao.

Los otros invitados a las semifinales saldrán de las llaves México-Jamaica, donde los caribeños aventajan (3-2) y Estados Unidos-Haití. Los estadounidenses lideran la serie al golear 6-0 a los haitianos en la ida.