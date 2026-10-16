Cali y Libertad empatan 1-1 en la Copa Libertadores femenina

El Deportivo Cali colombiano, actual subcampeón del torneo, empató este viernes 1-1 con el Libertad paraguayo por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores femenina de 2026, que se disputa en Quito.

El elenco caleño logró emparejar de forma agónica con tanto de Jéssica Bermeo a los 90+2.

La escuadra guaraní se había puesto adelante con anotación de Ramona Martínez (69').

Entretanto, Bolívar de La Paz empató tablas 2-2 con Olimpia de Paraguay.

El equipo boliviano se fue arriba con el gol de Clenilda da Silva al minuto 5.

La "O" reaccionó para igualar 1-1 y sacar distancia momentánea 2-1 al convertir Pamela Villalba (7') y Erika Cartaman (47'), pero se dejó alcanzar con el gol de la rival Carla Méndez (69').

La jornada se completará con los partidos entre Cruzeiro y Liga de Quito, por el Grupo C, y el uruguayo Nacional y la Universidad de Chile, por el D.