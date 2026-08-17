“Cada medalla tiene una historia especial para mí”

REDACCIón | “Esta experiencia fue muy especial para mí, porque fueron mis segundos Juegos de este nivel y pude lograr mis primeras medallas en ellos, incluyendo una de oro”.

La ajedrecista panameña Ashley Alexandra Castillo Beitía subió dos veces al podio en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, celebrados del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 en la capital de República Dominicana.

La joven de 16 años se colgó la presea de plata en la modalidad Rápida - Tablero 1, y la de oro en la modalidad Blitz - Tablero 1. La atleta no para de colecciones metales e intentará seguir dejando el nombre de Panamá en lo más alto. “Tengo alrededor de 60 medallas o incluso un poco más, y cada una tiene una historia diferente”, indicó Castillo.

“Entre las más especiales para mí está la medalla de oro que conseguí en el Campeonato Centroamericano y del Caribe U18 en Puerto Rico 2025, donde además obtuve mi título de Maestro Internacional. También están las de los Panamericanos de Categorías: en 2024 conseguí oro en U18 Absoluto en Florida; en 2025 obtuve oro en U16 Femenina en Perú; y recientemente conseguí plata en U18 Femenina en Colombia todas en Modalidad Blitz”, añadió la ajedrecista, quien posee el título de Maestra Internacional (IM) por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).