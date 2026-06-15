Cabo Verde sonroja a España y avisa a Uruguay en el Mundial, es la hora de Irán

Llegada al Mundial como debutante y una de las cenicientas del torneo, Cabo Verde le arrancó un empate sin goles a España, vigente campeona de Europa, a la que ni siquiera el bautizo de Lamine Yamal en Norteamérica 2026 lo salvó de una actuación discreta.

La otra campeona del mundo presente en este Grupo H, Uruguay, que debuta este lunes contra Arabia Saudita, ya está avisada que los rivales no les pondrán las cosas fáciles.

En Atlanta, la Roja dominó con autoridad pero se topó con un equipo africano solidario, concentrado y de gran nivel físico, salvado en un par de ocasiones por su portero Vozinha, héroe en un Mundial recién cumplidos los 40 años, que terminó entre lágrimas y elegido como mejor jugador del duelo.

En varios momentos, sobre todo en la primera parte, España recordó a la Roja de 2018 y 2022 tuvo ecos de 2018 y 2022, cuando cayó en los penales de octavos ante Rusia y Marruecos en dos duelos en los que acaparó la posesión hasta el aburrimiento, pero no tuvo colmillo.

- Bautizo de 25 minutos -

"No ha podido ser. Sabíamos que era un partido de paciencia. Muy rápido se han medido atrás y es difícil contra un equipo tan físico y replegado (...) Es cuestión de ajustar y mejorar en el acierto", declaró tras el partido Rodri, Balón de Oro en 2024.

Recuperado ya de su lesión, Yamal, de 18 años, tuvo 25 minutos para presentarse ante el mundo y empezó eléctrico, pero acabó contagiándose del juego cansino de la Roja y tendrá que esperar una mejor actuación para reivindicarse como la estrella que se destapó en la Eurocopa 2024.

Pese al empate decepcionante, las cosas no son como se empiezas: España arrancó con un 7-0 a Costa Rica en Catar para caer en octavos... Y en 2010, perdió en el debut ante Suiza (1-0) antes de levantar la copa por única vez.

Fue el primer partido sin goles en este Mundial 2026.

En Miami debutará este lunes también Uruguay ante Arabia Saudita, con bajas importantes y dudas sobre su juego.

- Flamengo contra Bielsa -

El seleccionador de la Celeste, Marcelo Bielsa, tendrá la dificultad añadida de no poder contar con Giorgian De Arrascaeta, su centrocampista más creador, quien se perderá al menos los dos primeros partidos por una lesión muscular.

Horas antes del partido, su club, el Flamengo, cuestionó por boca de su presidente, Luiz Eduardo Baptista, el manejo de la lesión del cerebro uruguayo: "Conversamos con el equipo médico" de la selección uruguaya y "garantizaron que no volvería al campo antes de 15 días".

"El técnico ordenó que él volviera antes (a las prácticas), forzó la mano y el atleta acabó lastimándose. No cumplió el plan", agregó el dirigente.

Tampoco debutará, en principio, el defensa del Barcelona Ronald Araújo, que arrastra una pequeña lesión en el gemelo.

La previa de la Celeste estuvo además marcada por el retraso de más de tres horas vuelo que llevó al equipo desde Cancún hasta Miami, aunque Bielsa minimizó el impacto: "Lo del vuelo no genera ninguna complicación".

También la jornada del lunes (19H00 GMT en Seattle) propondrá un duelo a priori más equilibrado entre la selección belga y el Egipto de Mohamed Salah, favoritas del Grupo G.

- Oposición al régimen de Teherán -

Finalmente en Los Ángeles (21H00 locales, 01H00 GMT del martes) y también en el Grupo G, llegará el esperado debut de Irán, ante Nueva Zelanda, partido en el que se espera que miembros de la oposición al régimen de Teherán ofrezcan una acogida hostil.

"Estoy muy contento de estar aquí en nombre de Irán. Estamos aquí para jugar al fútbol, con respeto hacia los iraníes del país y del extranjero. El fútbol está separado de la política", declaró en una rueda de prensa el seleccionador Amir Ghalenoei.

No obstante, una gran parte de la diáspora iraní en Los Ángeles, la más numerosa en el mundo, considera al Team Melli como un instrumento de propaganda de la República Islámica, y ha lanzado llamamientos a manifestarse el lunes alrededor del estadio de Los Ángeles.

La participación de Irán en el Mundial 2026 fue incierta durante mucho tiempo por el conflicto desencadenado en febrero por bombardeos israelo-estadounidenses y su andadura sigue ampliamente dominada por las cuestiones geopolíticas.