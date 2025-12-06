Buendía tumba al Arsenal y relanza la carrera por la Premier League

Con un gol del delantero argentino Emiliano Buendía en el descuento del partido, el Aston Villa superó por 2-1 este sábado al Arsenal, que de esta manera sumó su segunda derrota de la temporada y cierra una racha de 18 encuentros sin conocer el fracaso.

Matty Cash adelantó a los Villanos en la primera parte (36') y el belga Leandro Trossard (52') empató para el líder de la Premier League, antes de que Buendía diera la victoria a los de Birmingham, que se colocan segundos en la clasificación a tres puntos del Arsenal.

El equipo londinense no perdía desde la tercera jornada de la Premier League (1-0 frente al Liverpool) a finales de agosto y desde entonces sumó 15 victorias y tres empates en todas las competiciones.

Este resultado, que llega a tres días de que el Arsenal ponga en juego su liderato en la Liga de Campeones (en Brujas), deja en un pañuelo la cabeza del campeonato inglés, ya que si el Manchester City gana este sábado al Sunderland, se colocará segundo a solo dos puntos de los Gunners.

En el Villa Park chocaban dos de los equipos más en forma del campeonato inglés (Aston Villa sumó su séptima victoria consecutiva) y ambos equipos cumplieron las expectativas con un duelo lleno de calidad, ocasiones de gol y suspense.

El choque quedó resuelto en la última jugada del encuentro, cuando Buendía aprovechó un balón muerto en el interior del área londinense, para enviar la pelota al fondo de la red de un derechazo y poner al equipo entrenado por Unai Emery en la carrera por el titulo.

El Arsenal acabó pagando las consecuencias de la plaga de bajas por lesión que tiene, especialmente en el centro, ya que Mikel Arteta no pudo contar ni con el francés William Saliba, ni con el brasileño Gabriel Magalhaes, ni con el español Christian Mosquera, teniendo que alinear como centrales al ecuatoriano Piero Hincapié y al neerlandés Jurrien Timber.

Eso ha llevado ya al técnico vasco a plantearse nuevos refuerzos en el mercado de enero, con vistas a poder ganar la Premier League por primera vez desde 2004 y luego de haber sumado varios subcampeonatos en las últimas temporadas.

El Arsenal, que parecía lanzado al título, ha visto frenada su marcha en las últimas semanas, tras ganar sólo 8 de los 15 puntos posibles.