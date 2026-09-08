Brennan gana la 16ª etapa y se confirma como mejor esprínter de La Vuelta

El ciclista británico Matthew Brennan logró su cuarta victoria en la presente edición de la Vuelta a España al imponerse este martes en la llegada masiva a Palos de la Frontera, tras la que el español Enric Mas se mantiene líder.

Idealmente lanzado por la estrella del Visma-Lease a bike, Wout van Aert, el británico superó en la meta al francés Bryan Coquard y al belga Vito Braet.

En una etapa intrascendente para la general, a la espera de la contrarreloj individual del jueves y de la dura etapa del sábado que deben decidir el podio final de la Vuelta, el potente Visma controló la carrera para que ésta se decidiera al esprint, consciente de contar con el mejor velocista de la prueba.

Brennan, de 21 años, contó además con la ayuda de una de las grandes estrellas del pelotón: el belga Van Aert tiró del pelotón en el último kilómetro y sólo cedió la cabeza a falta de 100 metros para la pancarta para que su compañero rematase la faena.

"Wout ha estado perfecto en este esprint caótico. Sólo tuve que seguir su rueda, es muy fácil con él. No puedo soñar con un mejor lanzador desde la retirada de Christophe (Laporte, que abandonó el sábado", destacó Brennan.

"Es increíble. Llevo cuatro victorias aquí y el objetivo era uno", admitió tras la carrera un Brennan que ha logrado la gesta de ganar ya cuatro etapas en su primera participación en una carrera de tres semanas.

- Iguala a Gaviria -

El último ciclista que lo había logrado fue el colombiano Fernando Gaviria en el Giro de 2017.

Al joven velocista, que tuvo tiempo incluso de cruzar la línea de meta señalando un 4 con los dedos, le queda otra oportunidad el miércoles en Sevilla.

Es la 23ª victoria como profesional para un Brennan que antes de que arrancase la presente edición de la Vuelta en Mónaco tenía como resultado más destacado el triunfo en la Kuurne-Bruselas-Kuurne.

Los favoritos de la general, con Mas a la cabeza, tuvieron un día tranquilo.

El español mantiene un día más el maillot rojo de líder, con 2'06" de ventaja sobre el austriaco Félix Gall y 2'10" sobre el esloveno Primoz Roglic.

El ecuatoriano Richard Carapaz tampoco está descartado para el podio, pese a estar cuarto en la general a más de cuatro minutos del corredor del Movistar.

"Enric está en el mejor momento de forma. Sobre todo está maduro y tranquilo. Es padre de dos niños y logra aguantar la presión. Está muy relajado y eso se nota en su rendimiento", declaró el director de Movistar, Iván Velasco, sobre su corredor, que está a cinco días de lograr su primera victoria en la general de una gran vuelta.

Al inicio de la etapa del martes se formó una fuga de cinco corredores (Vermaeke, Madouas, Dalby, Sütterlin y Roland Thalmann), quienes se mantuvieron en cabeza hasta que a falta de 23 km para la llegada fueron alcanzados por el pelotón.

El miércoles se disputará la 17ª etapa, de 185 km de recorrido llano entre Dos Hermanas y un final en Sevilla que de nuevo es ideal para una llegada al esprint.