Boxeadora taiwanesa Lin Yu-ting se asegura medalla en Juegos Asiáticos

La boxeadora taiwanesa Lin Yu-ting, la campeona olímpica en París que se vio envuelta en una gran polémica por su género, se aseguró al menos la medalla de bronce en los Juegos Asiáticos que se celebran en Japón.

Lin derrotó a la norcoreana Won Un Gyong por 4-1 en la categoría femenina de 60 kg en Nagoya para avanzar a las semifinales y mantiene el objetivo de ganar su segundo oro en unos Juegos Asiáticos.

La deportista de 30 años dijo a la AFP antes de la cita continental que había pensado en retirarse tras los Juegos Olímpicos de París, pero que decidió seguir compitiendo en parte para desafiar a quienes cuestionaban su elegibilidad.

Lin y la argelina Imane Khelif fueron descalificadas del Mundial de 2023 por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) después de que la organización afirmara que no superaron unas pruebas de elegibilidad de género que tampoco fueron especificadas.

Sin embargo, el COI les permitió competir en París, afirmando que eran víctimas de "una decisión repentina y arbitraria" por parte de la desacreditada IBA.

Esta decisión fue muy criticada y dio paso a una polémica que fue más allá del deporte, ya que personalidades de diferentes ámbitos como el presidente estadounidense Donald Trump, el empresario Elon Musk y la escritora británica J.K. Rowling se sumaron a las voces que pedían que no se dejase participar a las dos boxeadoras.

Ambas acabaron ganando el oro. Lin se coronó en la categoría de 57 kg en la capital francesa, pero ha subido de división de peso para los Juegos Asiáticos en Japón.

Ya ganó el oro en la categoría de 57 kg en los últimos Juegos Asiáticos, celebrados en Hangzhou, China, en 2023.