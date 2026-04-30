Bottas revela la peligrosa dieta que lo tuvo al borde de la inanición en la F1

Deliró, se sintió como un "drogadicto" y estuvo al borde de la inanición: Valtteri Bottas reveló la peligrosa dieta a la que se sometió hace doce años para controlar su peso durante su segunda temporada como piloto de Fórmula 1.

En su campaña de regreso a la F1, en el asiento de la nueva escudería estadounidense Cadillac, el finlandés de 36 años contó que rozó el límite físico en su intento de perder diez kilos cuando estaba al volante de un Williams.

En una carta publicada el miércoles por The Players' Tribune, explicó que comenzó la dieta después de que Williams pronosticara que tendrían un coche con sobrepeso en 2014 y sugiriera que él debía perder cinco kilos.

El control del peso fue un factor crucial para los pilotos de la máxima categoría del automovilismo durante muchos años antes de que se flexibilizaran las normas.

"Esto fue en una época en la que no había un peso mínimo combinado de asiento y piloto", explicó Bottas, en la antesala del Gran Premio de Miami del domingo, la cuarta carrera de 2026.

"Si me pones un objetivo claro así delante, voy a obsesionarme con él... Cuando me dices cinco kilos en dos meses, mi cerebro piensa: '¿Cinco? ¿Por qué no 10? Podemos hacer el coche aún más rápido'", escribió.

El piloto empezó a comer brócoli y coliflor al vapor en "casi todas las comidas", incluso cuando regresaba de una extenuante carrera de 90 minutos.

"Para mí era como un juego. Me despertaba y me pesaba todas las mañanas, y cuando veía que el número bajaba, sentía una profunda satisfacción", afirmó.

"Tenía este reloj con GPS y mi entrenador podía seguir mi entrenamiento, mi frecuencia cardíaca, todo. Sabía que pensaría que me estaba quemando, así que empecé a quitarme el reloj y dejarlo en casa antes de mi segunda sesión. El juego pasó a consumirlo todo", agregó.

Bottas, ganador de diez Grandes Premios, dijo que mantuvo la dieta más extrema durante dos meses y admitió que "tenía los nervios destrozados".

Cuando comenzaron las pruebas de pretemporada, dijo que el monoplaza Williams estaba "en realidad por debajo del peso". Luego empezó a "sentirse raro" y a sufrir "episodios de intensa confusión mental".

Finalmente, narró que fue a ver a un psicólogo tras el lluvioso y trágico Gran Premio de Japón de 2014, donde el francés Jules Bianchi sufrió un accidente que acabó siendo fatal.

Abandonó la dieta y recuperó la forma y la salud hasta disfrutar de una carrera que lo llevó de Williams a Mercedes en 2017 como número dos del siete veces campeón Lewis Hamilton. Luego estuvo con Sauber hasta 2024 y regresó este año con Cadillac.