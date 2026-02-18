Botafogo cae en los "cuatromil" pero deja su serie abierta para seguir en la Libertadores

El Botafogo de Brasil cayó este miércoles 1-0 en su visita al boliviano Nacional Potosí, a 4.000 msnm, una diferencia frágil que deberá revertir en la vuelta para superar la 2ª ronda de la Copa Libertadores, en la que Argentinos Juniors le ganó a Barcelona SC y O'Higgins venció al brasileño Bahia.

Estas son las tres escenas de la jornada del miércoles en la segunda ronda clasificatoria de la Copa Libertadores.

– Botafogo se va con oxígeno -

Ante los temidos "cuatromil" del Estadio Víctor Agustín Ugarte, casa del Nacional Potosí, el objetivo de Botafogo era no sucumbir a la falta de oxígeno y dejar la serie abierta. Cayó apenas 1-0 y puede decir "objetivo cumplido".

Pese a que los locales tuvieron varias chances para sellar una victoria contundente, el celofán solo se rompió una vez por cuenta de Óscar Baldomar (47').

El equipo de La Banda Roja, cuyo escudo y uniforme evoca al de River Plate, fue amplio dominador de un encuentro en el que Botafogo trató de basar su juego en el contragolpe.

Nacional Potosí tuvo la ventaja de dos a los 61', pero el árbitro ecuatoriano Augusto Bergelio anuló la jugada por una falta a instancias del VAR.

En las postrimerías del segundo tiempo, el Fogão sufrió los efectos de la altura y algunos de sus jugadores comenzaron a bajar el ritmo tras un notable esfuerzo físico.

Pese al mérito de ganarle al club brasileño, los bolivianos se van con sabor a poco, pues tienen la revancha el próximo miércoles 25 y deberán defender su victoria en el nivel del mar del estadio Nilton Santos.

El ganador de la llave enfrentará a quien avance en el cruce entre Argentinos Juniors y el ecuatoriano Barcelona (0-1 en la ida).

- Argentinos se lleva un tesoro a la Paternal-

En Guayaquil, las emociones que prometía este duelo tardaron en llegar. Argentinos Juniors, que supo ganar la Libertadores hace 41 años, jugó con personalidad y logró un triunfo por 1-0 sobre la hora como visitante ante Barcelona SC.

El Bicho se plantó la mayor parte del partido en la cancha del club ecuatoriano, que lució desordenado e impreciso ante su público.

El Ídolo del Astillero presentaba a su refuerzo estelar, el atacante argentino Darío Benedetto, de 35 años, quien fue sustituido (60') sin generar peligro en el arco del visitante.

El partido despertó del letargo cuando Francisco Álvarez, defensor de Argentinos, fue expulsado (64') tras desestabilizar al atacante Sergio Núñez, que corría para quedar solo contra el portero Brayan Cortés.

Luego de aguantar con diez hombres y para asegurar el empate, Argentinos ingresó al minuto 80 al histórico Enzo Pérez, bicampeón de la Libertadores con Estudiantes de la Plata y River Plate, una de las apuestas de jerarquía en el cuadro que conduce Nicolás Diez.

Los dirigidos por el venezolano César Farías tuvieron al menos cuatro opciones claras que no capitalizaron, y acusaron cierta falta de ritmo en su primer partido oficial en la temporada.

Cuando el reloj clavaba el minuto 90 y el empate parecía sellado, el delantero Diego Porcel aprovechó un retroceso desordenado de Barcelona y quedó perfilado para cruzar un derechazo que venció a José Contreras.

Un minuto antes, el mismo Porcel había avisado con un postazo que presagiaba la hazaña. Es el primer triunfo de Argentinos Juniors en Ecuador en toda su historia.

La vuelta será el próximo miércoles en el Diego Armando Maradona.

- O'Higgins ganó con el gol de la fecha -

En el primer partido de la tarde, el chileno O'Higgins recibió al Bahia de Brasil en el estadio El Teniente de Rancagua.

El equipo dirigido por Lucas Bovaglio no sintió el peso del estreno copero y salió a ganarlo desde temprano.

El Capo de Provincia celebró apenas a los 4 minutos luego de un desborde por derecha de Francisco González, que se sacó de encima a dos defensores para luego enganchar y sacar un sorpresivo zurdazo con efecto que se clavó en el ángulo más lejano del arquero Ronaldo.

El golazo del argentino de 24 años desató histeria colectiva en el banco de O'Higgins e incluso el llanto del propio jugador.

Bahia, dirigido por el emblemático portero brasileño Rogério Ceni, empujó pero no logró desplegar la solidez que lo ha caracterizado en el Brasileirão, donde marcha tercero con los mismos puntos (7) de los poderosos Palmeiras, Fluminense y Flamengo.

El Tricolor de Acero tendrá otra oportunidad el próximo miércoles, cuando se juegue la vuelta en Salvador de Bahia.

Quien avance se enfrentará en la tercera fase al vencedor entre Deportes Tolima de Colombia y el venezolano Deportivo Táchira.