Borussia Dortmund tropieza de nuevo al empatar 1-1 en Augsburgo

El Borussia Dortmund, ganador esta semana de su grupo en la Liga de Campeones, dejó escapar de nuevo puntos en la Bundesliga, esta vez al empatar 1-1 en el campo del Augsburgo, este sábado en la 15ª jornada del campeonato alemán.

Con ese nuevo empate, el Dortmund suma 26 puntos en la clasificación, tres menos que el RB Leipzig, que ocupa el cuarto puesto y que recibe al Hoffenheim en el último turno del día (17h30 GMT).

El Borussia Dortmund ha ganado un partido en las siete últimas jornadas de liga, en las que perdió tres de ellos y empató otros tres.

El Augsburgo se adelantó en el minuto 23 con un tanto de Ermedin Demirovic. El Dortmund igualó doce minutos después por medio del neerlandés Donyell Malen (minuto 35).

A pesar de presionar en busca de la victoria, el Dortmund no pudo conseguir los tres puntos en su desplazamiento a Baviera.

El tanto del Augsburgo fue concedido después de una larga revisión mediante el VAR. El árbitro estimó finalmente que un contacto entre Demirovic y Nico Schlotterbeck era reglamentario. Después de ese duelo, el atacante del Augsburgo se fue en solitario y batió a Gregor Kobel.

"No quiero comentar las decisiones arbitrales. Simplemente diré que tenemos una opinión distinta a la del árbitro", afirmó el entrenador del Dortmund, Edin Terzic.

Schlotterbeck lamentó no haber logrado la victoria. "Hicimos un buen fútbol, tuvimos ocasiones y no las pudimos concretizar. ¿En qué fallamos? Pues no lo sé", comentó el defensa central al micrófono de la televisión Sky.

El Augsburgo es décimo en la tabla, en una zona tranquila y más cerca de la pelea por los puestos europeos que de la zona de descenso.

El domingo jugarán los equipos que ocupan los primeros puestos.

El líder Bayer Leverkusen del entrenador español Xabi Alonso suma 36 puntos y recibirá en su BayArena al Eintracht Fráncfort (7º).

El Bayern Múnich (2º, 32 puntos) y el Stuttgart (3º, 31) jugarán en casa del primero el duelo estelar del fin de semana en Alemania, que clausurará esta decimoquinta jornada.