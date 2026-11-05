Bortoleto ve en 2027 el año clave para Audi

El brasileño Gabriel Bortoleto pidió este jueves paciencia con el proyecto de Audi en la Fórmula 1 al considerar que la escudería necesita tiempo para consolidarse antes de luchar por las primeras posiciones, aunque se mostró convencido de que terminará siendo competitiva.

Bortoleto, que afronta su segunda temporada en la F1 a los 22 años, considera que 2027 debe ser un año de consolidación para Audi, una etapa en la que la escudería tendrá que reducir las averías y corregir problemas como las salidas.

"Estamos aquí para construir un proyecto sólido", afirmó el piloto ante la prensa en el circuito de Interlagos, donde disputará este fin de semana su segundo Gran Premio de Brasil en la F1.

"Creo que el año que viene todavía será un año de consolidación en la mitad de la parrilla. No creo que vayamos a estar luchando delante", dijo.

El objetivo público del proyecto es alcanzar la competitividad plena en 2030, aunque Bortoleto aseguró que dentro del equipo trabajan para lograrlo antes.

Para este fin de semana, la meta de Audi es "sumar puntos", según el brasileño, que cree que el tiempo cambiante de Interlagos puede abrir oportunidades para una mejor clasificación.

Bortoleto, que sufrió un accidente en la edición del año pasado, admitió que necesita gestionar mejor sus emociones cuando corre en casa.

"Creo que el año pasado mis emociones tomaron un poco demasiado el control", explicó.

Recordó que tomó decisiones impulsivas, entre ellas un adelantamiento en la carrera esprint que considera posiblemente innecesario y que acabó provocando el accidente.

Aun así, destacó lo que supone competir ante su público: "Solo entiendes realmente lo que significa correr en casa cuando estás a punto de subirte al coche, te pones el casco y escuchas a toda la tribuna gritando y animándote".

El piloto de Osasco, en el área metropolitana de Sao Paulo, también defendió la necesidad de hacer más accesible el automovilismo en Brasil, donde el aumento de los costos del karting y de categorías como la Fórmula 3 y la Fórmula 2 dificulta el camino hacia la élite.

"Es muy importante mostrar a la nueva generación que, incluso con todas las dificultades de nuestros países, podemos llegar al nivel más alto del deporte", señaló.

Bortoleto espera que la presencia de dos brasileños en la parrilla anime a más empresas a apoyar a jóvenes pilotos.