“Booz Baruc” gana el Clásico Appucapa y empata récord de pista de los 1,200 metros

El ejemplar norteamericano Booz Baruc no dejó dudas de ser el mejor de su generación, al ganar en gran forma la versión número 36 del Clásico Asociación de Propietarios de Pura Sangre de Carreras de Panamá y de paso empatar la marca de pista de los mil 200 metros.

La carrera, insertada dentro de la cartilla del día de ayer, reunía a una nómina de cinco estelaristas potros estadounidenses de tres años, los cuales sobre mil 200 metros se disputaron un bolsa de 22 mil 400 dólares.

El ganador paralizó las agujas del cronómetro en 1:10.0 para los mil 200 metros, tras fraccionales de 22:2/5 el primer cuarto de milla, y 44:4/5 los 800 metros, igualando la marca para la distancia que ostentaban los también estadounidenses ‘Dr. G.’ desde el pasado 9 de diciembre de 2024 y Sol Victoreado en la anterior versión del Clásico Appucapa.

Con una impecable monta del fusta criollo Lorenzo Lezcano, el potro de tres años superó a sus rivales, evidenciando una marcada superioridad de sus cuatro conterndores. Booz Baruc es un hijo de ‘Runhappy’ en ‘Lizzie B’ por ‘Violence’, de propiedad del Stud García Racing Stable, bajo los cuidados del preparador Roberto Arango.

Tras el ganador arribaron a la meta ‘Motek’, ‘El Sajón’, ‘Volatile Girl’ y ‘Full Inox’ que cerró el marcador.

Con esta victoria Booz Baruc deja foja de siete triunfos en 10 salidas a la pista, acumulando en su campaña una bolsa de 90 mil 740 dólares ($90,740), con un promisorio futuro.

Entrega de premios

En la ceremonia de premiación el Dr. Monty Motta, presidente de Appucapa, hizo entrega del trofeo a Maikel García, propietario del ejemplar ganador, en tanto que Juan Francisco Arias, vicepresidente del gremio, fue el oferente al preparador Roberto Arango.

Habla el presidente de Appucapa

El Dr. Monty Motta al hacer uno de la palabra en la ceremonia de premiación manifestó: “En nombre de Appucapa , agradezco profundamente a todos los propietarios que con su inversión, confianza y pasión, mantienen viva esta actividad”.

“Nuestro reconocimiento también a los criadores, entrenadores, jinetes, veterinarios, mozos de corral y a cada persona que trabaja día a día para hacer posible este espectáculo”.

“Appucapa cumple 38 años de vigencia en esta actividad ecuestre, la hípica panameña es mucho más que una carrera, es una industria que genera empleos, impulsa la cría nacional, promueve el deporte y preserva la tradición que forma parte del patrimonio de nuestro país’’, concluyó Motta.