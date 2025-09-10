Bolt confía en los jamaicanos para destronar a Lyles en los 100 metros

A dos días del inicio del Mundial de atletismo de Tokio, el mítico Usain Bolt confía en que sus compatriotas Kishane Thompson y Oblique Seville puedan destronar en la prueba reina de los 100 metros al estadounidense Noah Lyles.

En los últimos cuatro Mundiales, el oro en los 100 metros fue para estadounidenses (Justin Gatlin, Christian Coleman, Fred Kerley y Lyles, sucesivamente), pero Jamaica parece preparada para reconquistar para su isla el trono que tenía en los años de apogeo del propio Bolt.

"Kishane y Oblique han demostrado esta temporada que lo están haciendo realmente bien", afirmó Bolt este jueves en un acto con la prensa en Tokio.

"Pueden ser primero y segundo por lo que han mostrado este año. Están en forma y corriendo tiempos muy rápidos. Todo dependerá ahora de la ejecución", vaticinó en alusión a unos 100 metros que arrancan este sábado con las series y donde el domingo se disputarán las semifinales y la final.

Thompson fue plata olímpica en la línea recta el año pasado en París, perdiendo por solo cinco milésimas de segundo.

Este año, Lyles perdió en todos sus duelos contra las estrellas jamaicanas en los 100 metros, siendo superado por Thompson en Chorzow (Polonia) y por Seville en Londres y Lausana (Suiza).

Por su carácter extrovertido y su afición al show en la pista, Lyles ha sido comparado en numerosas ocasiones con Bolt.

"No creo que Noah esté tan loco como Justin (Gatlin)", apuntó, considerando que Lyles le resulta más correcto en sus intervenciones públicas.

Lyles consiguió en el pasado Mundial, en Budapest 2023, el trío de oros (100, 200, 4x100 m) que acostumbraba a conseguir Bolt en sus mejores años.

- Sus récords no peligran -

Bolt estará en este Mundial como espectador, ocho años después de su retirada como atleta después de la edición de Londres 2017.

Batió sus récords mundiales de 100 y 200 metros en un Mundial, el de Berlín 2009, y ambos siguen vigentes: 9.58 y 19.19.

Por el momento, Bolt no ve a nadie capaz de batir sus plusmarcas.

"No, no es algo que me preocupe. Hay atletas que vienen aquí y lo harán bien, pero por el momento no veo que puedan batir el récord mundial (en 100 o 200 m masculinos), así que no estoy preocupado", afirmó.

¿Quizás en el futuro pueda hacerlo otro Bolt, uno de sus hijos? Tampoco eso parece probable por el momento.

"Siempre he esperado uno de mis hijos, mis chicos, se dediquen al atletismo. No lo sé. No muestran por ahora las cualidades, ¡pero esperemos que mejoren y ya veremos!", deseó.

- Gout Gout, todo por hacer -

Bolt fue preguntado por el fenómeno australiano Gout Gout, el prodigio de 17 años que ganó notoriedad cuando batió el año pasado al batir los récords Sub-16 que tenía el jamaicano.

"Los tiempos que está consiguiendo ahora son realmente buenos. Es algo que a uno le encanta ver porque yo quiero que los atletas lo hagan bien, quiero que mi deporte vaya bien", aseguró.

"Yo solía hacer grandes cosas cuando era joven, pero la transición de júnior a sénior siempre es más difícil. Todo depende de si tienes el entrenador adecuado y las personas adecuadas a tu alrededor, por lo que habrá muchos factores que influirán si finalmente será grande y continuará con esa trayectoria", avanzó.

Gout Gout está inscrito para correr los 200 metros, que supondrá su debut en un Mundial en categoría absoluta.