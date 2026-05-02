Bocas del Toro se corona bicampeón del Béisbol Mayor 2026

Bocas del Toro se consagra como bicampeón del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, al derrotar 6-4 a Chiriquí en el séptimo y decisivo juego de la Serie Final, disputado en el estadio Rod Carew.

De acuerdo con la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS), el relevo Alain Pérez caminó 4.0 grandes entradas sin tolerar anotaciones, ponchando a 2, permitiendo apenas 4 hits y 1 boleto, siendo el gran protagonista en el triunfo de Bocas del Toro.

En el desarrollo del juego, de acuerdo con la entidad, los “Tortugueros” jugaron con 6 anotaciones, marcando 1 en la baja de la cuarta, 1 en la baja de la quinta, 3 en la séptima y otra en la octava, con un total de 9 imparables y 1 error a la defensa, para llevarse el triunfo ante Chiriquí.

En cuanto a la ofensiva, destacaron Jael Escobar, de 3-2 con dos anotadas y una remolcada; Joshwan Wright, de 4-2 con dos impulsadas; Jonathan Mendoza, de 4-1 con dos producidas; y Edward Tolo, de 4-2 con cuadrangular y una empujada.

Por el equipo chiricano, sobresalieron Carlos Quiroz, de 4-2 con jonrón, dos anotadas y dos remolcadas; Iraj Serrano, de 4-2 con una impulsada; y Ariel Serrano, de 1-1.

Con este resultado, Bocas del Toro alcanza su quinta corona en la historia del béisbol mayor panameño, sumando este título a los obtenidos en 1961, 2012, 2014, 2025 y 2026.