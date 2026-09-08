Boca saca ventaja ante el Sao Paulo en cuartos de la Sudamericana

Boca Juniors tomó ventaja en su serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 sobre el Sao Paulo al vencerlo 1-0 la noche del martes en el partido de ida, jugado en Buenos Aires.

El uruguayo Miguel Merentiel a los 52 minutos anotó el gol para el triunfo del Xeneize en su casa, La Bombonera.

"Fue un partido durísimo. Ellos juegan bien y nosotros tratamos de hacer lo nuestro", consideró el volante Alan Velasco tras la ajustada victoria.

El ganador de esta llave se enfrentará en las semifinales con el vencedor de la serie entre Independiente Santa Fe y el Vasco da Gama, que igualaron sin goles en Bogotá más temprano en su partido de ida.

En un duelo con pocas jugadas de riesgo, Boca fue de menor a mayor y sacó una diferencia que sin ser tranquilizadora lo deja en una posición ventajosa de cara a la revancha, el martes próximo en el Morumbí, en la urbe brasileña.

- Victoria mínima -

Intentó sorprender de movida la visita, con una presión alta para complicar a Boca desde la salida, que se mostró incómodo ante la postura de su rival.

Ese empuje del Sao Paulo casi obtiene premio en su llegada más clara, cuando Luciano recibió solo por el centro del área y cabeceó, pero encontró una enorme respuesta del portero Álvaro Montero, que salvó a Boca.

Recién después de los 20 minutos el Xeneize logró salir del asedio, tomar el control del mediocampo y a emparejar el desarrollo, pero sin crear peligro.

Cambió el trámite en la segunda etapa, porque Boca entró con otra determinación y, aun sin demasiado brillo, arrinconó a un Sao Paulo con menos intensidad que en el primer tiempo.

El empuje de Boca encontró el premio a los 52 minutos con el gol de Merentiel.

A Boca se le fue la oportunidad de aumentar en un derechazo de Velasco que salió a milímetros del poste derecho.

Poco después se produjo una acción polémica, en la que el árbitro Piero Maza expulsó a Domingos Duarte tras un cruce con Leandro Paredes, pero retrotrajo su decisión y le quitó la tarjeta roja tras la revisión en el VAR.

No sucedió mucho más dentro de un partido tenso, muy disputado, con poca claridad, típico de una instancia crucial de Copa, pero en la que Boca consiguió lo justo y necesario de cara a la revancha.