Blockx sorprende al campeón Ruud en Madrid, Andreeva primera finalista

El belga Alexander Blockx avanzó este jueves a semifinales del Masters 1000 de Madrid al eliminar al vigente campeón Casper Ruud, mientras que la rusa Mirra Andreeva se convirtió en la primera finalista en el cuadro femenino.

El sorprendente Blockx, de 21 años, se deshizo de Ruud, ganador el pasado año en la Caja Mágica, por un doble 6-4 en algo de hora y media.

El belga espera ahora rival en semifinales del duelo que enfrenta en el penúltimo partido del día al alemán Alexander Zverev, número tres del mundo, con el italiano Flavio Cobolli.

"Nunca pensé que podría llegar tan lejos, pero una vez que empiezas a confiar y a sentir tu juego, pueden pasar grandes cosas", dijo Blockx tras el partido.

El belga se ha metido en su primera semifinal de un Masters 1000 tras dejar por el camino a tres top-20 en Madrid: el argentino Francisco Cerúndolo, el canadiense Felix Auger-Aliassime y ahora Ruud.

El noruego abandonará el Top-20 el lunes por primera vez desde 2021.

Blockx, que se enfrentaba por primera vez con Ruud, se mostró muy firme desde el fondo de la pista.

El belga rompió el servicio de su rival para ponerse 5-4 y cerrar el primer set con su servicio.

En la segunda manga, Ruud multiplicó las subidas a la red para tratar de sorprender a un rival muy metido atrás, pero sin lograr descolocar a Block.

"Siendo un tipo tan alto y grande físicamente, me sorprendió un poco que se colocara bastante atrás en la pista. Eso es algo poco típico para alguien que tiene un saque tan potente", comentó Ruud tras el partido.

Los dos se aferraron a su saque hasta que en el séptimo juego, el belga aprovechó la última de sus tres bolas de rotura para ponerse por delante 4-3 y confirmar con su saque el 5-3.

Ruud, cada vez más entregado, logró levantar dos bolas de rotura y partido en el noveno juego, pero sólo sirvió para postergar un juego más su derrota.

- Andreeva a la final -

En el cuadro femenino, la joven rusa de 19 años, Mirra Andreeva, se convirtió en la primera finalista del torneo madrileño al ganar a la estadounidense Hailey Baptiste por 6-4, 7-6 (10/8), en una 1 hora y 39 minutos.

Baptiste había dado una sorpresa el martes al eliminar en cuartos de final a la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que aspiraba a revalidar su título sobre la tierra batida madrileña.

La estadounidense, número 32 del mundo, no pudo volver a repetir la hazaña este jueves ante Andreeva, octava jugadora del ránking.

Tras dominar en el primer set, Andreeva se encontró con la resistencia de Baptiste en la segunda manga.

la estadounidense le devolvió una rotura de servicio para poner la igualada 5-5 y acabar mandando el set al 'tie-break'.

En el desempate, Andreeva logró levantar un 4-0 de inicio y luego dos puntos de set para Baptiste, antes de llevarse el 'tie-break' y el partido.

"Estoy supercontenta de conseguir la victoria, pero todavía más de lo tranquila que me mantuve después de que no pude convertir el punto de partido", explicó la jugadora rusa.

Andreeva se enfrentará en la final a la ganadora del duelo entre la ucraniana Marta Kostyuk y la austriaca Anastasia Potapova, que cerrará la jornada en la Caja Mágica.