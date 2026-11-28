El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) logró este sábado la pole position del Gran Premio de Valencia de MotoGP, por delante del campeón español Marc Márquez, que se retirará tras esta carrera el domingo.

El piloto español de Ducati anunció el viernes que se retira del Mundial de MotoGP tras haber asegurado su octava corona mundial en la categoría reina del motociclismo y la décima de su carrera.

"Ha sido una buen vuelta, la he disfrutado mucho, he pilotado bien, a gusto. La pole era inalcanzable, yo sabía que Bezzecchi era muy rápido", dijo Márquez tras la clasificación a DAZN.

"Ganar o no, sinceramente me da igual, lo que quiero es que me quede un buen recuerdo de la última carrera", añadió Márquez.

El campeón español se despedirá de la competición con 78 poles en 226 carreras de MotoGP, pero sigue bien situado para ganar una 81ª y última victoria en la categoría reina del motociclismo el domingo.

Bezzecchi hizo una mejor vuelta de 1:27.844 estableciendo un nuevo récord del circuito de Cheste en el último Gran Premio de la temporada, que se disputa el domingo.

Por detrás de Bezzecchi y Márquez, quedó el español Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse).

La segunda línea de salida estará ocupada por los también españoles Álex Márquez (Ducati-Gresini) y Jorge Martín (Aprilia), así como por el italiano Fabio Di Gianantonio (Ducati-VR46).

La pole position lograda por Bezzecchi le permitirá salir en la primera posición tanto en la carrera esprint de este sábado (14h00 GMT) como en el Gran Premio del domingo (14h00 GMT).

-- Parrilla de salida del GP de Valencia de MotoGP y de la carrea esprint:

1ª línea:

Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia)

Marc Márquez (ESP/Ducati)

Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse)

2ª línea:

Álex Márquez (Esp/Ducati-Gresini)

Jorge Martín (ESP/Aprilia)

Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46)

3ª línea:

Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3)

Pol Espargaró (ESP/KTM-Tech3)

Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini)

4ª línea:

Pedro Acosta (ESP/KTM)

Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse)

Joan Mir (ESP/Ducati-Gresini)

5ª línea:

Brad Binder (RSA/KTM)

Iker Lecuona (ESP/Ducati)

Johann Zarco (FRA/Honda-LCR)

6ª línea:

Fabio Quartararo (FRA/Yamaha)

Franco Morbidelli (ITA/Ducati)

Diogo Moreira (BRA/Honda-LCR)

7ª línea:

Luca Marini (ITA/Honda)

Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac)

Augusto Fernández (ESP/Yamaha-Pramac)

8ª línea:

Álex Rins (ESP/Yamaha)