Bezzecchi domina ensayos clasificatorios en Aragón delante de los Márquez

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) firmó este viernes el mejor tiempo de los ensayos clasificatorios del Gran Premio de Aragón de MotoGP, delante de los hermanos Álex y Marc Márquez, segundo y tercero respectivamente.

Bezzecchi mejoró el récord del circuito MotorLand de Alcañiz en el final de la sesión, para superar in extremis a Álex Márquez (Ducati-Gresini) por 10 milésimas de segundo y a Marc Márquez (Ducati) por 38 milésimas.

Ese último, siete veces campeón mundial de MotoGP, se ha impuesto 7 veces en 11 ediciones del Gran Premio de Aragón de MotoGP.

"Estoy contento ya que las sensaciones han sido buenas y me he sentido cómodo con la moto", declaró Marc Márquez, tres semanas después de un fin de semana complicado en Silverstone (Inglaterra).

Detrás de ese trío, el italiano Franco Morbidelli (Ducati-VR46) fue cuarto, delante de cuatro españoles: Fermín Aldeguer (Ducati-Gresini), Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse), Jorge Martín (Aprilia) y Pedro Acosta (KTM).

El Top 10 se completó con el italiano Franco Morbidelli (Ducati-VR46) y con el veterano francés Johann Zarco, que arrebató el décimo lugar a su compañero de equipo brasileño Diogo Moreira por solo 10 milésimas de segundo.

Los diez primeros de estos ensayos acceden directamente a la Q2, en la que el sábado se decidirá la parrilla de salida.

El resto de pilotos deben ir a la Q1, donde se ponen en juego dos boletos para sumarse a la batalla de la Q2.

. Resultados de los ensayos clasificatorios del GP de Aragón:

1. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 1:45.455 (C)

2. Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) a 0.010 (C)

3. Marc Márquez (ESP/Ducati) 0.038 (C)

4. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 0.299 (C)

5. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 0.440 (C)

6. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) 0.504 (C)

7. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 0.572 (C)

8. Pedro Acosta (ESP/KTM) 0.609 (C)

9. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 0.763 (C)

10. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 0.843 (C)

11. Diogo Moreira (BRA/Honda-LCR) 0.853

12. Luca Marini (ITA/Honda) 0.921

13. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 1.032

14. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 1.163

15. Joan Mir (ESP/Honda) 1.168

16. Álex Rins (ESP/Yamaha) 1.249

17. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 1.494

18. Brad Binder (RSA/KTM) 1.554

19. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 1.638

20. Pol Espargaró (ESP/KTM-Tech3) 1.733

21. Toprak Razgatlioglu (TUR/Yamaha-Pramac) 1.902

22. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia-Trackhouse) 2.254

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