Bezzecchi conquista el Gran Premio de EEUU, su quinta victoria seguida en MotoGP

El italiano Marco Bezzecchi ganó el domingo el Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP, su quinta victoria consecutiva en la categoría, y recuperó el liderato del Mundial de 2026.

El piloto de Aprilia desbancó de la cima a su compañero español Jorge Martín, que concluyó en segundo lugar en Austin, Texas, a 2.036 segundos del ganador.

Aprilia ratificó su superioridad actual al lograr el uno-dos en el Circuito de las Américas por segunda carrera seguida, tras el de la semana pasada en Brasil.

Bezzecchi, que cerró 2025 ganando las dos últimas carreras, es ahora el primer piloto en imponerse en las tres primeras de una temporada desde que lo hiciera Marc Márquez en 2014.

Únicamente el español, quinto este domingo en Austin, y Valentino Rossi han logrado en la era moderna rachas superiores a la de Bezzecchi, que comenzó en 2025 en Portugal y Valencia y prosiguió este año en Tailandia, Brasil y Estados Unidos.

Bezzecchi recuperó además el liderato del Mundial que su compañero Martín ostentó brevemente al ganar la carrera esprint en Austin el sábado.

El italiano domina ahora la clasificación con 81 puntos por 77 del español, campeón mundial en 2024.

- Márquez remonta al final -

Partiendo desde la cuarta posición, tras haber sido sancionado con la pérdida de dos puestos en la parrilla, Bezzecchi tomó rápidamente la punta y lideró la prueba de principio a fin.

"Estoy muy contento porque ayer cometí un error y era importante hacer una buena carrera hoy", subrayó el transalpino, de 27 años.

El español Pedro Acosta, de KTM, completó el podio a 4.497 segundos de Bezzecchi.

Su compatriota Marc Márquez, de Ducati, se conformó con un quinto puesto en su circuito fetiche, donde confiaba en relanzar su campaña por revalidar el título mundial.

El catalán, que arrastra secuelas de la lesión de hombro sufrida en octubre, finalizó por detrás del italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), que había salido desde la primera posición de la parrilla.

Márquez, que arrancó en el sexto lugar, tuvo que cumplir una penalización de vuelta larga por un accidente en el esprint del sábado en el que derribó a Di Giannantonio.

El siete veces campeón mundial, que llegó a rodar en la undécima posición tras la "long lap", protagonizó una gran remontada en la parte final de la carrera.

Márquez, de 33 años, se encuentra a una distancia de 36 puntos de Bezzecchi en la clasificación general.