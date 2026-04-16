Betis y Celta se despiden de Europa, el Rayo en semis de la Conference

El Betis, que perdió 4-2 en su estadio ante el Braga, y el Celta, derrotado 3-1 en casa por el Friburgo, se despidieron este jueves en cuartos de la Liga Europa, mientras que el Rayo Vallecano avanzó a semifinales de la Conference League pese a perder 3-1 ante AEK Atenas.

El Friburgo jugará por primera vez unas semifinales europeas. El equipo de Julian Schuster ya tenía un pie y medio tras el triunfo por 3-0 en la ida de los cuartos de final, la semana pasada en Alemania.

Remató la faena en Vigo, para imponerse por 6-1 en el global gracias al tanto inicial de Igor Matanovic (33') y al doblete de Yuito Suzuki (39' y 50').

El gol de Williot Swedberg en el tiempo añadido (90+1') no fue ningún consuelo para un Celta claramente superado.

- Ventaja desperdiciada en Sevilla -

En semifinales, el Friburgo se enfrentará al Braga, que deshizo el empate 1-1 de la ida con un triunfo 4-2 en Sevilla ante el Betis.

El brasileño Antony adelantó al Betis a los 13 minutos y Abde Ezzalzouli marcó el segundo en el 26'.

Pero Pau Víctor recortó distancias con el primer disparo a puerta del Braga en el minuto 38 y Vítor Carvalho empató cuatro después del descanso.

Ricardo Horta transformó con calma un penalti en el minuto 53 y el gol de Jean-Baptiste Gorby en el 74' completó la vibrante remontada del conjunto portugués.

Además, en la otra parte del cuadro el Aston Villa arrasó al Bolonia y el Nottingham Forest venció al Oporto para disputar una semifinal 100% inglesa.

Con la ventaja de 3-1 del partido de ida de cuartos, el Aston Villa de Unai Emery despachó al Bolonia con una victoria por 4-0 en Villa Park.

El Forest, 12 puestos por debajo del Villa, cuarto clasificado en la Premier League, derrotó 1-0 al Oporto, que se quedó con 10 hombres, en Nottingham, para asegurar un triunfo global de 2-1.

El Villa alcanza su segunda semifinal europea bajo el mando de Emery, después de llegar a la penúltima ronda de la Conference League en 2024.

Emery, especialista en la Europa League, ha ganado el torneo en cuatro ocasiones —tres con el Sevilla y una con el Villarreal— y también fue subcampeón con el Arsenal.

Doos veces campeón de Europa, el Forest se aseguró su primera semifinal continental desde la Copa de la UEFA de 1983-1984, en un duelo en el que el defensa del Oporto Jan Bednarek fue expulsado en el minuto ocho por una fea falta que golpeó a Chris Wood en la rodilla y obligó al delantero neozelandés a retirarse cojeando.

- Resistencia en Atenas -

En la Conference League, la tercera competición continental, el Rayo hizo historia con su primera clasificación para unas semifinales europeas gracias al gol de su capitán Isi Palazón a la hora de juego.

Los madrileños se impusieron en el global por 4-3, pese a perder 3-1 en el campo del AEK Atenas en el partido de vuelta.

Antes del tanto de Isi Palazón, el doblete de Zini y un penalti transformado por Razvan Marin para el AEK habían encaminado la eliminatoria hacia la prórroga.

El Rayo jugará contra un Estrasburgo que firmó una remontada espectacular al ganar 4-0 en casa y eliminar al Maguncia por un global de 4-2.

Los tantos de Sebastian Nanasi y Abdoul Ouattara borraron la ventaja conseguida por el Maguncia en la ida en apenas 35 minutos.

El capitán Emmanuel Emegha falló luego un penalti cuando tuvo la oportunidad de adelantar al Estrasburgo por primera vez en la eliminatoria, en el minuto 66.

Pero Julio Enciso empujó el balón a la red a puerta vacía tres minutos después, antes de que Emegha completara la goleada en el Stade de la Meinau en el 74'.

En la otra semifinal el Shakhtar Donetsk se enfrentará al Crystal Palace.