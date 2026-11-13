Bernardo Silva cree que Portugal puede manejar la presión de jugar sin Ronaldo

El centrocampista portugués Bernardo Silva afirmó este viernes que su selección puede manejar cualquier presión adicional tras la retirada de Cristiano Ronaldo del fútbol internacional, en la previa de su primer partido sin el legendario delantero.

El equipo de Jorge Jesus recibe a Dinamarca en Braga el sábado en la Liga de Naciones, con un homenaje previsto para su máximo goleador histórico.

Bernardo Silva, que hereda el brazalete de capitán de Ronaldo, reconoció que éste había sido el centro de atención durante gran parte de las últimas dos décadas, pero respaldó al equipo para sobrellevar la presión en ausencia del atacante de 41 años.

"Todo el mundo conoce el peso que lleva Cristiano. La mayoría de la gente iba al estadio para ver a Cristiano, muchos iban solo por él, y eso ahora ya no va a suceder", dijo Silva a los periodistas.

"Los jugadores de la selección están acostumbrados a los focos, a la presión y a la responsabilidad, así como a que se les señale cuando las cosas no van bien, así que eso no representa un problema", añadió.

Portugal rendirá un homenaje a Cristiano Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro, antes del partido contra Dinamarca.

Según informaron los medios de prensa lusos, la selección saldrá al campo vistiendo camisetas con el número siete, el dorsal mítico de Ronaldo.

Se desconoce si Ronaldo estará presente, después de que su choque con el veterano técnico Jorge Jesus en septiembre desencadenara su retiro internacional.

La semana pasada, Ronaldo anunció que bajaba el telón tras más de dos décadas en la selección lusa.

Ronaldo debutó con Portugal en 2003 y disputó 234 partidos con su país, un récord mundial, en los que marcó 146 goles, otra marca histórica.

"Nadie puede olvidar los 23 años de Cris en la selección y todo lo que hizo", declaró Jorge Jesus a los periodistas.

"Creo que este homenaje es una idea brillante para seguir recordándonos que es una leyenda del fútbol portugués", añadió.

Vigente campeón, Portugal ya aseguró su clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones, tras ganar los cuatro primeros partidos del Grupo A4.