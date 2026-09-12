Ben Shelton persigue la gloria de Roddick y Del Potro en la final del US Open

En su primera final de Grand Slam, el joven Ben Shelton cargará el domingo con una doble responsabilidad histórica: acabar con el maleficio estadounidense en el US Open y la hegemonía europea en los Grand Slams.

Shelton, de 23 años, tendrá que fulminar estas largas rachas frente a un rival mucho más experimentado, Alexander Zverev.

El alemán, campeón en junio de Roland Garros, se ha podido instalar en su tercera final de Grand Slam seguida sin toparse en su camino con los gigantes Jannik Sinner, baja por lesión, y Carlos Alcaraz, eliminado en cuartos de final por Shelton.

Esta épica victoria ante Alcaraz, defensor del título, lo erigió en la gran esperanza de la afición estadounidense, que no festeja una victoria en la categoría masculina desde la de Andy Roddick en 2003.

El US Open fue también escenario del último título de Grand Slam levantado por un jugador no europeo, el argentino Juan Martín del Potro, en un memorable triunfo ante Roger Federer en 2009.

Esas largas esperas quedan ahora en manos de "Big Ben" Shelton, quien en este torneo ha demostrado que puede ser mucho más que un portentoso sacador.

"Se ha vuelto más maduro y más disciplinado en la pista. Está dispuesto a sufrir en los peloteos, ir más profundo y aprovechar su capacidad atlética", dijo su padre y entrenador, Bryan Shelton, tras el triunfo en las semifinales del jueves ante el también estadounidense Frances Tiafoe.

Frente a Alcaraz y Tiafoe, en duelos que iban a marcar su joven carrera, Shelton mostró sus enormes progresos en el control de las emociones pero también en variar su repertorio de golpes, mejorando puntos débiles como el revés.

"Ben llegó al circuito y todo sucedió muy rápido. Su juego no estaba completamente formado. Aún no lo está. Muchos de estos chicos llegan aquí muy bien armados, y Ben no", explicó Bryan Shelton, un extenista profesional que pulió personalmente el talento de su hijo.

- Brazo de 'quarterback' -

La primera pasión deportiva de Shelton fue el football americano, llegando a destacar como mariscal de campo en su adolescencia.

Todavía mantiene esa personalidad y carácter expansivo en la cancha, donde le gusta mostrar su bíceps a la grada después de conectar sus descomunales aces, los más rápidos del torneo con un récord de 240 km/h.

Conectado con el tenis por su padre, Shelton decidió a los 12 años enfocarse solo en este deporte.

"Pensé que podría tener más futuro en el tenis", explicó. "Con mi padre jugando como profesional y siendo entrenador universitario, definitivamente había muchas ventajas en elegir un deporte en el que es un experto".

Estrella del tenis universitario, Shelton conquistó el título nacional de 2022 y solo un año después irrumpió entre los profesionales alcanzando las semifinales del US Open, donde fue frenado por un Novak Djokovic que lo reprendió por su excesivo descaro en la pista.

- "Ve por ello" -

Shelton no logró construir sobre este primer éxito, sometido como el resto del circuito al nuevo régimen de Sinner y Alcaraz.

En este US Open, con Sinner ausente por lesión y Alcaraz vulnerable por una larga inactividad, ha aprovechado al máximo la ocasión.

"Es un todo. Son las emociones, la forma en que entreno, en que compito, cuán concentrado puedo mantenerme. Son los hábitos de sueño, los hábitos de alimentación", explicó sobre los sacrificios que ha realizado.

"Tienes que ser excelente en cada categoría para ser campeón en este deporte. Y yo estoy más comprometido que nunca con mi carrera en el tenis", aseguró el estadounidense, que este año ha alzado cuatro títulos, incluido el del Masters 1000 de Montreal en agosto.

Para el último paso ante Zverev, ante el que ha perdido sus cinco enfrentamientos, Shelton apeló el jueves al patriotismo de un público ansioso porque el trofeo se quede al fin en casa.

"Voy a dejarlo todo en la cancha. Espero que vengan y me apoyen. Hagamos esto por Estados Unidos", les pidió Shelton con la autoconfianza al máximo.

"Este es un torneo en el que estoy haciendo cosas que no había hecho antes, rompiendo barreras que no había logrado superar. Todo es territorio desconocido", dijo en una entrevista con ESPN sentado junto a Roddick.

"No he tenido éxito contra Sascha (Zverev) en el pasado, pero eso no me asusta. Tampoco había tenido contra Carlos. Creo que esta es la oportunidad perfecta para jugarlo todo", aseguró antes de recibir la bendición de Roddick.

"Ve por ello, Ben", le pidió el Bombardero de Nebraska.