Bellingham busca su sitio en el nuevo Real Madrid

Lejos del esplendor de sus primeros días en el Real Madrid, cuando se le caían los goles de las botas, Jude Bellingham vive un arranque de segundo año complicado, con menos espacio para brillar y una labor más oscura. El martes se reencuentra con el Borussia Dortmund.

El Santiago Bernabéu será el escenario de la reedición de la pasada final de la Liga de Campeones, ganada por el gigante blanco en Wembley (2-0).

Fue la primera 'Orejona', a sus 21 años, para el chico de oro del fútbol inglés, coronando una primera temporada de sobresaliente en la capital española.

- Nueva posición, lejos del gol -

Cuatro meses después el panorama ha cambiado. Llegó Kylian Mbappé para añadirse a un ataque cinco estrellas en el que también están Vinicius y Rodrygo Goes.

El fichaje del francés provocó que el técnico Carlo Ancelotti moviera sus piezas ofensivas. Bellingham, fichado del Dortmund por 103 millones de euros (112 millones de dólares), pasó a jugar unos metros por detrás, como mediapunta, ayudando en defensa y generando juego en un medio del campo blanco sin ideas desde la salida de Toni Kroos al final de la pasada temporada.

La estrella de la selección inglesa, que arrancó el pasado curso con 10 goles en Liga y Champions en sus diez primeros partidos jugando como falso 9, suma esta temporada nueve partidos y todavía no ha encontrado la red.

En el triunfo 2-1 el sábado ante el Celta en Vigo, Bellingham mostró evidentes gestos de frustración después de que Vinicius no le diera un pase claro para marcar.

"No he visto esa acción de la que me hablas. Pero si ha sucedido, significa que tiene huevos, carácter y me parece bien. Sinceramente, no me di cuenta de la jugada, la veré. Tras el partido estaban hablando, riendo, no tienen problemas", relativizó el técnico blanco Carlo Ancelotti.

A los cambios tácticos, Bellingham suma el cansancio y los problemas físicos tras haber participado en la Eurocopa y llegar a la final para perder contra España.

Una lesión en el gemelo a finales de agosto le hizo perderse las primeras semanas de competición.

- Carrera fulgurante -

Antes, en el torneo europeo, Inglaterra llegó lejos pero dejó más sombras que luces, como un exhausto Bellingham, cuyo gran momento fue un remate acrobático 'in extremis' en octavos para igualar ante Eslovaquia, un duelo que ganaría su equipo en la prórroga (2-1).

Todo ha ido a máxima velocidad para el inglés, desde que ascendiera a la primera plantilla del Birmingham City como adolescente, antes de unirse al Borussia Dortmund con solo 17 años.

En el popular equipo amarillo se convirtió en el capitán más joven, con 19 años, y acarició la Bundesliga en el curso 2022-23, finalmente ganada por el Bayern Múnich.

Fue nombrado jugador del año en un curso en el que participó en el Mundial de Catar, siendo eliminado por Francia en cuartos.

Muchos kilómetros para un chico de 21 años con un carácter explosivo cuando salta al terreno de juego.

Tras recibir al Dortmund, el Bernabéu acogerá el primer Clásico de la temporada, el sábado con la visita del líder Barcelona. ¿Ha llegado el momento de que Bellingham abra los brazos al público para celebrar su primer gol?