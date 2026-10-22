Bayern Munich confirma lesión muscular de Luis Díaz

El internacional colombiano del Bayern Munich Luis Díaz, que tuvo que ser reemplazado el miércoles en el duelo de Champions contra el Arsenal (2-2), sufre una rotura fibrilar, anunció el club bávaro el jueves.

Autor de un hat-trick el pasado sábado contra el RB Leipzig (6-1), Díaz arrancó el partido contra el Arsenal desde el banquillo del Allianz Arena, saltó al campo en el minuto 68 y tuvo que ser sustituido en el 90, por problemas en el muslo izquierdo.

Tras "los exámenes realizados por el departamento médico del conjunto bávaro", se ha revelado que "sufrió una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo" y será "por lo tanto, baja por el momento".

El club no precisó cuánto tiempo estará apartado pero según los medios alemanes, el atacante de 29 años podría perderse entre 4 y 6 semanas de competición, y podría regresar a la acción a principios de diciembre.

Díaz se perderá la visita del domingo a Friburgo, en la 7ª jornada de Bundesliga, el Klassiker contra el Borussia Dortmund el 31 de octubre, la visita al Atlético de Madrid del 3 de noviembre y la ventana internacional de mediados de noviembre con la selección colombiana.

Su baja supone un contratiempo a Vincent Kompany, ya privado de Jamal Musiala por un desgarro muscular sufrido el 24 de septiembre, y que no regresará hasta finales de octubre o principios de noviembre.