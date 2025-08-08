Bayern enfoca el patrocinio con Ruanda desde el plano deportivo

El Bayern de Múnich cambió el enfoque de su patrocinio con Ruanda, abandonando la promoción turística del país africano para centrarse en el plano deportivo, indicó este viernes el club alemán, criticado por ese acuerdo debido al conflicto en el este de la RDC.

En un comunicado titulado 'Nueva fase', el Bayern afirmó este viernes que transforma el acuerdo de patrocinio en "una colaboración exclusiva centrada en la promoción de jóvenes talentos", a través de su centro de desarrollo en la capital Kigali.

El club mantiene su "orientación estratégica destinada a desarrollar talentos en África", explicó el presidente del Bayern, Herbert Hainer.

A finales de agosto de 2023, el Bayern firmó un acuerdo de patrocinio por cinco años con Rwanda Development Board (RDB), organismo gubernamental encargado de promocionar el país.

Además de la creación de la academia, ese contrato establecía la promoción del turismo a través del logo 'Visit Rwand' en los paneles luminosos del estadio del club, el Allianz Arena.

Pero el contexto geopolítico ha fragilizado el proyecto.

A comienzos de 2025, las violencias en el este de la República Democrática del Congo (RDC) se vieron intensificadas. El grupo armado M23, apoyado por Ruanda, y las tropas ruandesas se hicieron en enero con el control de Goma, y en febrero con Bukavu.

Según el gobierno congoleño y la ONU, causaron miles de muertos, causando una crisis humanitaria con cientos de miles de desplazados.

Ambos países vecinos firmaron en junio en Washington un acuerdo de paz, cuyas disposiciones aún no han sido implantadas.

Durante la intensificación del conflicto, los aficionados del Bayern criticaron la relación con Ruanda. El presidente del directorio del Bayern, Jan-Christian Dreesen, llegó a asegurar que examinaría el acuerdo.

Otros clubes como el París SG, el Arsenal y el Atlético de Madrid también participan en la campaña 'Visit Rwanda'.