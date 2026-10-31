Bautizo de fuego: Cruzeiro logra en su debut el título de Libertadores femenina

El debutante Cruzeiro superó este sábado una exigente prueba en Quito y conquistó la Copa Libertadores femenina de 2026 al remontar un marcador adverso para imponerse 5-4 en la tanda de penales al experimentado Corinthians.

Con este triunfo, las Cabulosas aseguraron su clasificación al Mundial de Clubes femenino de 2028, la primera edición del torneo que se disputará en Estados Unidos.

Byanca, una de las goleadoras del torneo, Leticia Ferreria, Michelle Romero, Victoria Calhau y Milena Ferreira le dieron el triunfo a las de Belo Horizonte.

Camila Gomes fue la heroína de la noche al atajar el último penal ejecutado por Gi Fernandes.

Las Cabulosas empezaron perdiendo el encuentro y solo encontraron el gol en el segundo tiempo.

Las Bravas, que hicieron valer la historia y jerarquía del club más ganador de la Libertadores femenina, se vieron en problemas ante un rival que desplegó fuerza, velocidad y fortaleza mental cuando parecía que iban a perder por goleada.

Corinthians, que apenas había recibido dos goles en sus partidos anteriores del torneo, encajó nueve en una final electrizante frente a Cruzeiro.

"Es un sentimiento inexplicable, estoy muy feliz", declaró Calhau al final del encuentro.

- Remontada y empate -

De cabeza en el minuto 4' y con un remate de derecha en el 42', Gabi Zanotti anotó los dos primeros tantos de Las Bravas en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito.

Los goles de Zanotti fueron producto de los errores de la defensa. El segundo fue más evidente, cuando la 10 de Corinthians interceptó un débil pase de Isadora Do Amaral y ejecutó un tiro certero.

Zanotti es una leyenda en Corinthians, club con el que ha conseguido cinco títulos continentales.

El tercero y cuarto de Las Bravas nacieron del botín de Victoria Albuquerque en el 49' y 67'.

Cuando la goleada de Corinthians estaba cantada, Byanca se descolgó de la marca y anotó en el 52' el primero de Cruzeiro, luego Victoria Calhau cambió una falta por gol en el 57'.

La colombiana Lorena Bedoya anotó en el 75'. Con el saldo a favor de Corinthians y en el descuento, Leticia Ferreira apareció para empatar el juego en el 90+1' de golpe de cabeza.

En el primer duelo de la jornada, el colombiano Independiente Santa Fe se quedó con el tercer lugar del torneo al ganar 4-3 al paraguayo Olimpia.

La última vez que hubo una final brasileña en la Libertadores fue en 2023, con el clásico paulista entre Corinthians y Palmeiras que se saldó con corona para las albinegras.