Balsamo gana una nueva etapa en el Giro femenino, Van der Breggen sigue líder

La italiana Elisa Balsamo ganó el jueves en Brescello la sexta etapa del Giro de Italia, al término de la cual la neerlandesa Anna van der Breggen conservó el liderato de la clasificación general.

Después de un recorrido de 160 kilómetros sin grandes dificultades en el trazado, la velocista del equipo Lidl-Trek consiguió su cuarto triunfo de etapa de la semana, superando esta vez a la canadiense Maggie Coles-Lyster y a la australiana Georgia Kaker.

El viernes, la séptima etapa incluye un puerto de tercera categoría a 27 kilómetros de la meta, antes de que el sábado tenga lugar la etapa reina, con la subida del Finestre.