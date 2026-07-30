Balanceada cartilla de ocho eventos presagia cerrados duelos hoy

Una programación de ocho cotejos, con agrupaciones de ejemplares bien parejas, componen la tanda vespertina nocturna de la fecha en el Hipódromo Presidente Remón, ubicado en Juan Díaz, Ciudad de Panamá, presagiando una función de cerradas y emocionantes competencias en la mayoría de las pruebas.

La jornada, que sonará el primer timbre que abre los carriles del arrancador automático a las 4:45 p.m., presenta en su nómina confrontaciones de ejemplares que militan por estos tiempos en lotes de series, condicional y carrera de reclamo, predominando el dominio de las distancias de cortos itinerarios.

En lo concerniente a los eventos que se acentúan como los estelares de la cartelera sobresalen el tercer cotejo y la séptima prueba, el primero de ellos para machos de la novena serie y el restante para una carrera de reclamo.

Para la primera de estas pruebas, dando inicio a la tercera dupleta, verán acción ocho equinos de EEUU y Panamá, los cuales chocarán en una competencia sobre tendido de mil 200 metros, cuyos principales protagonistas, según gabelas y opiniones de los expertos, serán el criollo ‘Dart’ (Jeff Arjona) y el norteamericano ‘Dream Hunter’ (Said Sánchez ).

Con relación al séptimo evento, cinco norteamericanos medirán fuerzas ante igual número de nativos, confrontación de mil 100 metros donde todos los indicadores apunta la victoria hacia la terna formada por Sayath (Yonis Lasso), José De La Cruz (Carlos Castillo) y Kantuking Pacha (Said Sánchez).

Acumulado del ‘Pick 6’

Para la jornada el principal incentivo para los apostadores será sin lugar a dudas la popular jugada del Pick 6, toda vez que presenta en su acumulado $13,678.69.

Jinetes a seguir

Aunque en papel pareciera difícil que un jinete pueda repetir triunfos hoy, surgen con estas posibilidades en primer instancia Yonis Lasso, seguido de Carlos Castillo y Said Sánchez.