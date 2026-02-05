Bad Bunny promete llevar la cultura puertorriqueña al Super Bowl

Bad Bunny dijo este jueves que llevará la cultura puertorriqueña a su histórico y esperado espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, un icónico escenario que aseguró no haber buscado.

El cantante, uno de los artistas más populares del mundo, protagonizará este domingo el primer recital del Super Bowl principalmente en español, en una elección que desató la furia de sectores conservadores en Estados Unidos.

Bad Bunny se ha pronunciado en contra de políticas del presidente Donald Trump, que se ausentará esta vez a la final de la liga de football americano (NFL), y la semana pasada aprovechó su gran triunfo en la gala de los premios Grammy para condenar la ofensiva migratoria de la Casa Blanca.

En una conferencia de prensa el jueves, Bad Bunny no se pronunció sobre asuntos políticos y, en su lugar, prometió "una gran fiesta" el domingo en el Levi's Stadium de Santa Clara (California), donde actuará en el descanso del partido entre los Seattle Seahakws y los New England Patriots.

"Quiero llevar al escenario, por supuesto, mucho de mi cultura", afirmó. "Pero no quiero revelar nada. Va a ser divertido y va a ser una fiesta".

"Va a ser fácil. La gente solo tiene que preocuparse por bailar... ni siquiera tienen que aprender español", bromeó ante el público del centro de convenciones Moscone en San Francisco.

Vistiendo traje, abrigo y gorro gris, el puertorriqueño aseguró que no tenía en mente ser elegido para el codiciado espectáculo del Super Bowl al ver el enorme éxito de su último disco, "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", primer trabajo totalmente en español en ganar el Grammy al álbum del año.

"Ese disco me enseñó mucho y creo que es el proyecto más especial en el que he estado", señaló. "Me trajo hasta aquí y yo no estaba buscando ser el álbum del año en los Grammys ni actuar en el Super Bowl. Sólo estaba buscando conectar con mis raíces, con mi gente, más que nunca, conectar conmigo, con mi historia, con mi cultura y lo hice de una manera honesta".