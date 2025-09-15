Ayuso y Soler lideran la selección española para el Mundial de Ruanda

Los corredores Juan Ayuso y Marc Soler, ambos del UAE Team Emirates, liderarán el grupo de ocho ciclistas que componen la selección española para afrontar el Mundial de ciclismo en carretera que se celebrará en Kigali (Ruanda), del 21 al 28 de septiembre.

El preparador español, Alejandro Valverde, también convocó a Iván Romeo y Carlos Canal (Movistar Team), Carlos Verona (Lidl-Trek), Roger Adrià (Red Bull-BORA–Hansgrohe), Raúl García Pierna (Arkéa-B&B Hotels) y Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA), señaló este lunes la Real Federación Española de Ciclismo en un comunicado.

Durante la recién finalizada Vuelta a España, que estuvo salpicada por incidentes debido a las protestas propalestinas contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech, Ayuso destacó con dos etapas ganadas, mientras que Soler se impuso en otra con final en La Farrapona.

Sin embargo, el mejor clasificado en la general fue Balderstone, al terminar en la decimotercera posición de la carrera que se llevó el danés Jonas Vingegaard.

La prueba en línea tendrá lugar el 28 de septiembre como colofón de los Mundiales, con una prueba de 267,5 kilómetros y 5.475 metros de desnivel positivo acumulado en las 15 vueltas al circuito local de Kigali.

Iván Romeo, vigente campeón del mundo sub23 en contrarreloj, y Raúl García serán los encargados de representar a la selección española en la crono del 21 de septiembre sobre un recorrido de 40,6 kilómetros y 680 metros de desnivel positivo acumulado.

El combinado español intentará hacerse con el maillot arcoíris que lleva sin lograr desde 2018 en el Mundial de Austria.

Se trata de la primera vez que esta competición se disputa en África, donde además debutará Valverde al frente del equipo español.