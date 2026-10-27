Auger-Aliassime y Bublik son baja para el Masters 1000 de París

El canadiense Felix Auger-Aliassime, finalista en 2025, y el kazajo Alexander Bublik no participarán en el Masters 1000 de París, que se jugará del 2 al 8 de noviembre, dijo el martes a la AFP una fuente cercana a la organización del torneo.

Actual número siete del mundo, Auger-Aliassime se lesionó la rodilla izquierda durante el Masters 1000 de Shanghái a mediados de octubre y tuvo que abandonar en octavos de final en la metrópolis china.

Obligado a renunciar a los ATP 250 de Bruselas y Basilea, el canadiense saldrá del top-10 mundial y no podrá clasificar para el Masters de final de temporada en Turín (15-22 de noviembre), que disputó en 2022 y 2025.

A su ausencia, anunciada inicialmente el martes por el diario francés L'Équipe, se suma la del kazajo Alexander Bublik, que se retiró el lunes de la lista de participantes, según supo la AFP.

El número 20 del mundo llegó a semifinales en París en 2025, donde cayó ante Auger-Aliassime.

Lesionado en la rodilla derecha durante el reciente ATP 250 de Almaty, Bublik se retiró en semifinales tras jugar un set contra el que sería finalmente el ganador del torneo, el ruso Daniil Medvedev (5º).