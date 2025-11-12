Auger-Aliassime remonta a Shelton en el Masters ATP

El canadiense Felix Auger-Aliassime, octavo jugador mundial, remontó contra el estadounidense Ben Shelton (5º); 4-6, 7-6 (9/7) y 7-5, este miércoles en Turín en su segundo encuentro del Masters ATP.

Auger-Aliassime, superado por el número 2 mundial Jannik Sinner el lunes en su debut, 7-5 y 6-1, se impuso tras dos horas y 22 minutos de juego.

El jugador canadiense de 25 años conserva todas sus posibilidades de alcanzar las semifinales de las Finales ATP, que enfrentan a los ocho mejores jugadores del año: dependerá de una victoria contra el alemán Alexander Zverev, tercero del mundo, el viernes.

En su debut en el Torneo de Maestros, Shelton, de 23 años, sufrió una segunda derrota en tres días tras haber caído con Zverev. Dominó el encuentro hasta el tie-break del segundo set.

El resultado de este partido significa que si Sinner vence a Zverev este miércoles el italiano estará clasificado para las semifinales incluso antes de la última jornada del grupo Björn Borg, el viernes.