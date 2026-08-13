Audrey Werro pasa por el repechaje a la final de 800 m del Europeo de Atletismo

La atleta suiza Audrey Werro, favorita para el oro de 800 m en el Campeonato Europeo de Atletismo, sufrió una caída en la semifinal este jueves pero benefició finalmente de un repechaje para la final del viernes.

La joven de 22 años se tropezó a 120 m de la llegada, en medio de un pelotón bien agrupado durante la semifinal del jueves. Tardó varios segundos en levantarse y terminó la prueba cojeando, cruzando la línea en última posición de su semifinal en 2:35.35.

Gracias a haber cruzado la línea de meta, Werro pudo apelar y esperaba un eventual repechaje que le fue concedido.

"Me sentía súper bien y lamentablemente, no sé, ha pasado algo y he terminado en el suelo. Espero poder ir a la final, ya veremos", declaró a la emisora británica BBC.

Según varios ángulos de cámara, el tropiezo de Werro se debió a un contacto involuntario con la mano de la francesa Anaïs Bourgoin.

La lituana Gabija Galvydyte, víctima colateral de la caída de Werro, también benefició de un repechaje para la final.

Las dos otras favoritas, la campeona olímpica Keely Hodgkinson y la neerlandesa Femke Broeders Bol, se clasificaron sin problemas, terminando primera (1:57.38) y segunda (1:57.46) en su semifinal.