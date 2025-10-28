Atlético Mineiro avanza a final de la Copa Sudamericana en busca de redención

El Atlético Mineiro, ansioso de redención en una difícil temporada, venció este martes 3-1 al Independiente del Valle para clasificar a la final de la Copa Sudamericana 2025, en la que enfrentará el 22 de noviembre en Asunción al ganador entre Universidad de Chile y Lanús.

Goles de Guilherme Arana en el minuto 36, Bernard en el 44 y Hulk en el 73 dieron el triunfo al equipo entrenado por Jorge Sampaoli en la vuelta de este cruce de semifinales, en la Arena MRV de Belo Horizonte, tras empate 1-1 la semana pasada en la ida.

El argentino Claudio Spinelli anotó para el elenco ecuatoriano en el 63.

El Galo, en medio de una irregular campaña, está de vuelta en una final continental: ganó la Copa Libertadores en 2013 y la Recopa Sudamericana en 2014 y el año pasado cayó ante el Botafogo en la definición del título de la Libertadores.

Universitad de Chile y Lanús definirán su llave el jueves en Buenos Aires, después de igualar 2-2 en Santiago la semana pasada.

- Dudu, asistencias para alzar vuelo -

El argentino Sampaoli asumió la dirección técnica del Mineiro tras la salida a finales de agosto del emblemático Cuca, el técnico que llevó al club a ser campeón de la Libertadores 12 años atrás.

Y la Copa Sudamericana es el gran objetivo, un salvavidas de lujo, cuando el equipo está en la zona media de la tabla del Brasileirão (13º), lejos de la pelea por el título, y eliminado en la Copa de Brasil.

El exseleccionador de Chile y Argentina apostó por una línea de ataque con mucha movilidad, con Rony, Bernard y Dudu, dejando en el banquillo a Hulk.

El trío generó peligro desde el principio. No obstante, sobraban ganas, pero faltaba una pizca de tranquilidad cuando pisaba el área contraria, su mayor problema en los últimos tiempos.

Todo cambió tras un tiro potente de Rony que el arquero Guido Villar bloqueó.

Villar pasó en cuestión de segundos de una parada brillante a un error que salió caro. La pelota, en el rebote, quedó en el aire y el guardameta despejó mal de puños, lo que aprovechó Dudu para bajar la pelota y asistir a Guilherme Arana para que quebrase el 0-0 inicial.

Antes del descanso volvió a ser decisivo Dudu. Recuperó un balón en el círculo central y condujo hasta el área para sacar un pase a las espaldas de la zaga que aprovechó Bernard para abrir la brecha.

- La hora de Hulk -

El Mineiro estaba animado. Fausto Vera inauguró el segundo tiempo con un misil a larga distancia que obligó a volar al portero Villar.

Llegaba el turno de Hulk, ovacionado por la afición al entrar por Rony.

No tuvo la mejor bienvenida, porque Independiente del Valle resucitaba con el descuento de Spinelli, que empujó a gol un rebote del portero Everson tras un remate lejano de Jean Arroyo Vernaza.

El experimentado atacante, además, salía de la cancha en el carrito médico por dolor en el hombro derecho.

Por fortuna para él y para el Mineiro, solo fue un susto.

Volvió al terreno de juego y aprovechó un mano a mano ante Villar, tras un largo pelotazo del zaguero Junior Alonso, para apagar las alarmas. Rompió además una mala racha personal de 15 partidos sin anotar.

La afición del Galo se rendía ante el ídolo: "¡Hulk! ¡Hulk! ¡Hulk!".

Y, juntos, sueñan.

Alineaciones:

Atlético Mineiro: Everson - Ruan, Vitor Hugo, Junior Alonso - Alan Franco, Igor Gomes, Fausto Vera (Renzo Saravia, 75), Guilherme Arana - Rony (Hulk, 58), Bernard, Dudu (Biel, 75). DT: Jorge Sampaoli.

Independiente del Valle: Guido Villar - Matías Fernández, Richard Schunke, Mateo Carabajal, Gustavo Cortez - Jordy Alcívar - Jean Arroyo Vernaza (Darwin Guagua, 55), Júnior Sornoza, Patrik Mercado - Claudio Spinelli, Michael Hoyos. DT: Javier Rabanal.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).