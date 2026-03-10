Atlético golea 5-2 a Tottenham y pone un pie en cuartos de Champions

En una primera parte de locura, y con la colaboración del arquero Kinsky, el Atlético de Madrid goleó 5-2 al Tottenham este martes en la ida de octavos de final de la Champions League.

Los cinco primeros goles del partido llegaron en la media hora inicial. El Colchonero ganaba 3-0 en el minuto 15 con tantos de Marcos Llorente (6'), Antonie Griezmann (14') y Julián Álvarez (15'), tras sendos errores groseros del arquero checo Antonin Kinsky en la salida del balón con el pie en el gol del extremo español y en el del delantero argentino.

El DT de los Spurs, Igor Tudor, tomó entonces la decisión de retirar del terreno de juego a su arquero, de 22 años, que no jugaba desde octubre, y dar entrada al italiano Guglielmo Vicario, titular en las cinco últimas derrotas en la Premier League.

Pero eso no frenó el festival goleador de los hombres de Diego Simeone, que subieron el cuarto al marcador por medio del central Robin Le Normand (22') antes de que el español Pedro Porro descontara (26') para un Tottenham que a estas alturas está más preocupado por mantener la categoría en la Premier League.

Quizá el equipo inglés hubiera podido meterse en el partido de no haber pegado en el poste el remate de cabeza del Cuti Romero antes del descanso.

En el segundo tiempo se mantuvo la tónica y Julián Álvarez logró su doblete al culminar una rápida contra precedida por una gran atajada de Jan Oblak a remate de cabeza del brasileño Richarlison. El argentino recibió el balón en campo propio, recorrió 50 metros conduciendo la pelota, y batió por abajo a Vicario (55').

Pero como si quisiera solidarizarse con Kinsky, Oblak entregó el balón a Pedro Porro, quien vio a Solanke para que el delantero fusilase sin compasión al esloveno para firmar el 5-2 definitivo.

Cuarto en la fase de liguilla sólo por detrás de los gigantes Arsenal, Bayern Munich y Liverpool, el Tottenham vivió una noche para olvidar que le pone muy cuesta arriba su continuidad en la Champions. Deberá apelar a la épica en la vuelta el 18 de marzo en Londres.