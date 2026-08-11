Atleta española Marta García logra plata europea en 5000 m

La atleta española Marta García logró este martes la medalla de plata en los 5.000 m del Campeonato Europeo de Atletismo en Birmingham, por detrás de la italiana Nadia Battocletti, que defendió su título de 2024.

García, bronce hace dos años en Roma, abrió así el medallero español en esta edición.

"Contenta de haber hecho lo máximo que podía hacer", declaró sonriente a la emisora pública Teledeporte, con la medalla al cuello y la bandera española en la espalda.

En una carrera lenta, en la que el pelotón se mantuvo unido hasta las últimas vueltas al Alexander Stadium, la leonesa de 28 años respondió al ataque final de Battocletti a falta de 200 metros. La italiana cruzó la línea de meta en 15:37.84, con dos segundos de ventaja sobre la española (15:39.98).

"Tenía las cosas claras, ahorrar lo máximo posible (...) He hecho justo lo que quería, a falta de cuatro vueltas estaba donde quería estar y mucha fuerza hasta el final", analizó García.

La también italiana Micol Majori (15:40.65) se llevó el bronce en una ajustada lucha por el podio, que se decidió por tres décimas de segundo sobre la irlandesa Sarah Healy (15:40.95).

Las otras dos atletas españolas presentes en la final, María Forero e Idaira Prieto, terminaron en el Top 10, en octava y novena posición, respectivamente.

"Venía a por un puesto de finalista y lo he conseguido, así que no puedo reprocharme nada", declaró a Teledeporte María Forero, que en 2025 se proclamó campeona europea Sub-23 de los 5000 m.