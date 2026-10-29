Atlanta y Golden State jugarán el primer séptimo partido de unas Finales WNBA

El Atlanta Dream derrotó este jueves a las Golden State Valkyries por 80-69 y colocó un empate 3-3 en el global de las Finales de la liga femenina norteamericana de básquet (WNBA).

De esta forma el título de la NBA femenina se definirá por primera vez en un séptimo partido, que las Valkyries albergarán el sábado en San Francisco (California).

Allisha Gray y Rhyne Howard se combinaron este jueves para 44 puntos en el imprescindible triunfo en casa de Atlanta, que estaba contra la pared después de sufrir dos derrotas consecutivas en la serie.

A Gray (23 puntos) y Howard (21) se sumó la aportación de la pívot Angel Reese, una de las jugadoras más populares del campeonato, con 15 puntos y 14 rebotes.

La franco-estadounidense Gabby Williams lideró la ofensiva de Golden State con 26 puntos.

Este partido que podía definir el título arrancó a las 12:30 del mediodía de Atlanta, un horario inusual que generó una enorme polémica.

La liga decidió adelantar la hora de inicio debido a que la cancha, el State Farm Arena, debe hospedar también este jueves un partido de la NBA de los Atlanta Hawks contra los Cleveland Cavaliers.

El temprano horario no agarró frías a las jugadoras locales, que salieron lanzadas desde el principio para alargar la eliminatoria.

Una racha de 13-0 en el primer cuarto dio a Atlanta una ventaja de 19-5 que resultó decisiva, ya que el Dream conservó una diferencia de dos dígitos durante la mayor parte del partido.

"Cada vez que hemos lanzado el primer golpe en esta serie, hemos ganado el partido", declaró Reese. "No queríamos que todo el mundo viniera a las doce y media del mediodía sin motivo. Apreciamos el apoyo en un día laborable".

La WNBA, una competición inaugurada en 1997, adoptó en 2025 un formato de Finales al mejor de siete partidos como el de la NBA.