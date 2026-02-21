Aston Martin y su motor Honda en una encrucijada

La ambiciosa escudería de Fórmula 1 Aston Martin, que aspiraba a meterse entre los equipos punteros de la F1 con la llegada del ingeniero Adrian Newey y de un nuevo motor Honda, ha vidido en Baréin unos ensayos de pretemporada catastróficos.

Ya con problemas a finales de enero en los test a puerta cerrada en Barcelona, el equipo con sede en Silverstone, cerca de Londres, sufrió numerosos contratiempos técnicos durante las dos tandas de sesiones oficiales la semana pasada y esta semana en el pequeño reino del Golfo.

- Sin apenas rodaje -

La escudería, con el piloto canadiense Lance Stroll, hijo del director de Aston Martin, el millonario Lawrence Stroll, y el doble campeón del mundo español Fernando Alonso, sólo dio un total de 128 vueltas al circuito de Sakhir en los tres últimos días.

El monegasco Charles Leclerc, al volante de su Ferrari, dio solo el viernes 132 vueltas al trazado.

El joven Stroll dio seis vueltas el viernes y ni siquiera estableció un tiempo de referencia. Esta semana reconoció ante la prensa que su monoplaza no tenía un rendimiento adecuado.

Su compañero Alonso provocó una interrupción en los ensayos el jueves después de haber quedado detenido en la pista por un problema ligado a la batería de su motor híbrido, según un comunicado de Aston Martin.

En otro comunicado, el suministrador japonés de motores, Honda, que reemplaza este año a Mercedes con el bloque motor del AMR26, reconoció su responsabilidad en esas averías.

- Honda promete "soluciones" -

"No estamos contentos con nuestro rendimiento y nuestra fiabilidad", reconoció el ingeniero jefe de Honda para la F1, Shintaro Orihara.

Pero prometió "soluciones" antes del primer Gran Premio de la temporada, en 2026 en Melbourne (Australia).

En ninguno de los dos comunicados aparece citado el nuevo director de Aston Martin, Adrian Newey, prestigioso ingeniero de 67 años que llegó al equipo en la pasada primavera boreal tras haber llevado a la cima a Red Bull durante más de dos décadas.

Considerado como el mejor de su generación, Newey conquistó 12 Mundiales de constructores (con Williams, McLaren y Red Bull) y 14 de pilotos, con el francés Alain Prost, el alemán Sebastian Vettel o el neerlandés Max Verstappen, entre otros.

- Sin "efecto Newey" -

Los resultados de Aston Martin ya habían sido muy decepcionantes en 2025, con el equipo finalizando en séptima posición en la clasificación de los diez constructores, después de sendos quintos puestos en los dos años precedentes.

Newey es considerado como uno de los padres del AMR26, un auto que responde a la nueva reglamentación técnica que implica una transformación radical de motores y chasis.

Alonso, de 44 años, y Stroll, de 27 años, finalizaron respectivamente décimo y 16º en la clasificación de los 20 pilotos en la temporada 2025.