Assefa ganó el maratón de Berlín con un tendón de Aquiles roto

La ganadora del maratón de Berlín, la etíope Tigst Assefa, fue operada el lunes en Múnich después de haber terminado la carrera del domingo con una rotura en el tendón de Aquiles, confirmó su mánager.

Assefa estaba en disposición de batir el récord femenino de maratón hasta el kilómetro 35, cuando redujo ligeramente el ritmo y quedó claro que sufría una lesión en la pierna.

La etíope de 29 años cruzó la meta cojeando y se desplomó, pero aun así marcó 2h11:04, el tercer mejor registro jamás logrado por una mujer en la distancia.

El mánager de Assefa, Gianni Demadonna, confirmó a la AFP que la atleta acabó la carrera con "una rotura completa del tendón" por la que fue operada en una clínica bávara.

"Corrió los últimos dos kilómetros con el tendón completamente destrozado", explicó.

"Empezó a sentir algo de dolor en el kilómetro 31. Y después de prácticamente 40 kilómetros, lo sentía cada vez más. Y en los dos últimos kilómetros, el tendón fue perdiendo todas las fibras paso a paso y terminó completamente roto", precisó.

Uno de los patrocinadores de la atleta la trasladó en un jet privado a Baviera, a una clínica especializada en lesiones deportivas y de tendones, donde también recibió tratamiento Jamal Musiala, centrocampista del Bayern Múnich y de la selección alemana.

Demadonna admitió que la atleta está triste por no haber podido batir el récord del mundo, pero "es suficiente con que terminara la carrera, es increíble".

"Con un tendón así, no sé cómo pudo terminar. Si ves las imágenes, estaba corriendo con una pierna y la otra simplemente apoyaba en el suelo, no impulsaba", agregó.

Según Demadonna, Assefa estará de baja unos siete meses, pero podría regresar para el maratón de Londres en abril de 2027.

"Está en buenas manos. Espero que todo salga bien, pero la recuperación será muy larga".

Assefa, ahora triple ganadora en Berlín, pasó de las carreras en la pista al maratón tras una lesión previa en el tendón de Aquiles en 2016.