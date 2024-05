Arteta no renuncia al título del Arsenal: "Siempre hay esperanzas"

Pese a que el Manchester City ganó el martes al Tottenham y se puso líder de la Premier League a una jornada para el final, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, aseguró este miércoles que conserva "esperanzas" de ver coronarse a su club.

"Siempre hay esperanzas. Yo he vivido varias situaciones así y primero tienes que hacer lo que a ti te toca, hacer el trabajo. A partir de ahí, a ver qué pasa", declaró Arteta en la embajada de España en el Reino Unido, donde fue condecorado con la Cruz de Oficial de la Real Orden de Isabel la Católica, un reconocimiento por su contribución a las relaciones internacionales de España.

El Arsenal (2º, 86 puntos) no se corona desde 2004 y para hacerlo el domingo ya no depende de sí mismo. Necesita ganar al Everton y esperar un tropiezo del Manchester City (1º, 88), que jugará como local contra el West Ham.

"El domingo vamos a vivir un día maravilloso. Es la primera vez desde que se construyó el Emirates [Stadium, inaugurado en 2006] que la Premier League va a estar ahí esperándonos, con los lazos rojos, porque si nosotros ganamos y ellos no ganan, el título es para nosotros", señaló.

Arteta (42 años) fue jugador del Arsenal (2011-2016) y es entrenador de los 'Gunners' desde 2019. En esa etapa en el banquillo londinense tiene la Copa de Inglaterra de 2020 como principal logro, algo que puede superar el domingo.

Su buen papel en la competitiva Premier League ha hecho que su nombre suene para otros grandes del continente o incluso como seleccionador español en un futuro. En sus planes de futuro dijo que regresar a España es algo que "algún día llegará".

"Siempre he pensado que alguna vez volveré. Mi tierra me tira mucho. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de juntarnos, la cultura y el maravilloso país que tenemos. Pero estoy feliz aquí y estoy agradecido de cómo me tratan. Disfruto mucho con mi trabajo y algún día llegará [regresar a España]. No voy a estar toda mi vida fuera", aseveró.